Проректора Киевской государственной академии водного транспорта задержали во время получения взятки

В Киеве во время получения 18 тыс. гривен неправомерной выгоды задержали первого проректора Киевской государственной академии водного транспорта им. гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
Как сообщили в среду 4 января в пресс-службе прокуратуры города Киева, проректор вымогал 25 тыс. гривен от гражданина за содействие в зачислении его на II курс заочной формы обучения при переводе в академию из другого высшего учебного заведения.
"Служащего задержали на горячем сразу же после получения ним второй части оговоренной суммы денежных средств", - говорится в сообщении.
Сведения о совершенном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Продолжаются первоочередные следственные действия.
Как сообщалось ранее, в конце декабря 2016 года в Одессе задержали во время получения взятки заместителя декана одного из вузов.
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