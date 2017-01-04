Проректора Киевской государственной академии водного транспорта задержали во время получения взятки

В Киеве во время получения 18 тыс. гривен неправомерной выгоды задержали первого проректора Киевской государственной академии водного транспорта им. гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Как сообщили в среду 4 января в пресс-службе прокуратуры города Киева, проректор вымогал 25 тыс. гривен от гражданина за содействие в зачислении его на II курс заочной формы обучения при переводе в академию из другого высшего учебного заведения.

"Служащего задержали на горячем сразу же после получения ним второй части оговоренной суммы денежных средств", - говорится в сообщении.

Сведения о совершенном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2016 года в Одессе задержали во время получения взятки заместителя декана одного из вузов.

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