Взрыв многоэтажки в Сумах: полоумный пенсионер признал свою вину

В Сумах в организации взрыва в многоэтажке подозревается 59-летний пенсионер, который проживал в квартире на 7-м этаже: свою вину он признал.

Об этом "УНИАН" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

"Сразу после трагедии подозреваемый в организации взрыва был допрошен. Свою вину он полностью признал, предоставив письменное показание. Рассказал, что после семейной ссоры умышленно открыл на кухне вентили газовой плиты, а когда увидел, что газ якобы выходит из нее медленно, еще и разъединил с помощью ключа газовую трубу, после чего расположился в дальнем углу комнаты с зажженной в руке сигаретой", - рассказала Науменко.

По ее информации, поскольку подозреваемый находится на постоянном учете у психиатра с соответствующим диагнозом, представители правоохранительных органов сейчас проверяют предоставленную ним информацию.

По словам Науменко, в квартире на 7-м этаже мужчина проживал более 20 лет, последнее время – сам. Семье пенсионера принадлежала еще одна квартира на 4-м этаже. Соседи отмечают, что мужчина периодически употреблял спиртные напитки и проявлял агрессию в отношении жильцов дома. Угрозу взорвать дом, чтобы его квартира никому не досталась, люди постоянно слышали, но не воспринимали всерьез.

По данным отдела коммуникации полиции Сумской области, в результате взрыва сам мужчина получил телесные повреждения и госпитализирован в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы с травмами головы и термическими ожогами лица, головы, грудной клетки, рук, ног - общей площадью около 20% поверхности тела 1-2 степени.

Погибла его соседка, которая проживала этажом ниже, 64-летняя пенсионерка.

С места происшествия в Сумскую областную клиническую больницу доставлена семья, проживавших в соседней квартире: 59-летняя хозяйка жилья, ее 31-летняя дочь и двое малолетних внуков, мальчики в возрасте 9-ти и 7-ми лет. Медики оказали им необходимую помощь.

"С места происшествия эвакуированы 64 жителя дома, расселением людей занимается городская власть. Наши сотрудники обеспечивают охрану общественного порядка и охрану поврежденного дома, чтобы не допустить в здание посторонних лиц и предотвратить возможное мародерство", - комментирует ситуацию начальник Главуправления Нацполиции в Сумской области Николай Лушпиенко.

Тем временем сегодня утром состоялось заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое провел городской голова Сум Александр Лысенко. Комиссия определила эту аварию как чрезвычайную ситуацию объектового уровня.

Вскоре Лысенко проинформировал, что соответствующим службам поручено провести техническую экспертизу состояния поврежденных квартир 4-го подъезда и определить перспективу их эксплуатации и объем необходимых работ.

Также на место происшествия будут допущены представители коммунальных служб, чтобы возобновить подачу теплоносителя, воды, газа. В частности, планируется частично запустить отопление до конца сегодняшнего дня, а в пострадавшей части - закольцевать подачу теплоносителя. Убытки, причиненные взрывом, определит специальная комиссия.

Сразу после заседания состоялась встреча Лысенко с жителями, квартиры которых пострадали после взрыва (предварительно, таких около 50). Были определены их первоочередные потребности, и проблемные вопросы будут решаться совместно с городскими службами.

Родственникам погибшей помогут организовать погребение.

Как сообщалось, в городе Сумы во вторник, 3 января, в 20.14 в десятиэтажном жилом доме на улице Металлургов, 24, произошел взрыв - предварительно, бытового газа. Погибла женщина. В четвертом подъезде дома были разрушены перекрытия между этажами 6-7, повреждены перекрытия между этажами 5-6, 7-8, межкомнатные стены, окна дома с 5-го по 8-й этаж, окна соседних домов, а также автотранспорт, находившийся во дворе. Всеготповреждения получили 5 квартир.

Указанные сведения сегодня, 4 января, внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия развернут передвижной пункт обогрева. Проведена эвакуация 33 жильцов дома с их последующим расселением. Всего в доме проживает 432 жителя, из них нуждались в расселении 101 человек: 48 человек отселены в гостиницы, остальные 53 человека самостоятельно переселились к родственникам. К проведению работ привлечено 212 человек и 33 единицы техники.

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