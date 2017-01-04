В Донецкой области на шахте "Покровская" погиб горняк

Во вторник, 3 января, во время рабочей смены на шахте "Покровская" в Донецкой области электрическим током был смертельно травмирован шахтер. Об этом сообщает пресс-служба Главуправления Нацполиции Донецкой области.
"Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Покровского отдела полиции около 20:00 часов. Погибшим оказался 38-летний житель Мирнограда. Мужчина занимался ремонтом (угольного, - ред.) комбайна и во время ремонтных работ был поражен электрическим током", - говорится в сообщении.
Мужчина был немедленно доставлен в медицинский пункт предприятия, но спасти ему жизнь не удалось
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия.
Напомним, в декабре в Донецкой области произошел обвал на шахте "Центральная".
|
Cсылки по теме:
Боевики "ЛНР" получают в качестве "налогов" 47% стоимости угля, поставляемого "Центрэнерго"
// NEWSru.ua // Экономика // 3 января 2017 г.
Кононенко: Украина может отказаться от закупок угля с оккупированного Донбасса
// NEWSru.ua // Экономика // 19 декабря 2016 г.
От взрыва в китайской шахте погибли 32 человека
// NEWSru.ua // В мире // 4 декабря 2016 г.
В Польше во время землетрясения погибли двое шахтёров
// NEWSru.ua // В мире // 30 ноября 2016 г.
В оккупированном Енакиево боевики закрывают шахту "Ольховатская"
// NEWSru.ua // Украина // 20 октября 2016 г.
Оккупанты обстреляли КП "Шахта "Родина"
// NEWSru.ua // Украина // 23 августа 2016 г.
Шахтёры просят выдать им оружие
// NEWSru.ua // Украина // 15 мая 2014 г.