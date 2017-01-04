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NEWSru.ua // Украина // Среда, 4 января 2017 г.
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В Донецкой области на шахте "Покровская" погиб горняк
время публикации: 12:21
последнее обновление: 12:37
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В Донецкой области на шахте "Покровской" погиб горняк

Во вторник, 3 января, во время рабочей смены на шахте "Покровская" в Донецкой области электрическим током был смертельно травмирован шахтер. Об этом сообщает пресс-служба Главуправления Нацполиции Донецкой области.

"Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Покровского отдела полиции около 20:00 часов. Погибшим оказался 38-летний житель Мирнограда. Мужчина занимался ремонтом (угольного, - ред.) комбайна и во время ремонтных работ был поражен электрическим током", - говорится в сообщении.

Мужчина был немедленно доставлен в медицинский пункт предприятия, но спасти ему жизнь не удалось

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия.

Напомним, в декабре в Донецкой области произошел обвал на шахте "Центральная".

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