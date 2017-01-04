В Первомайском обнаружили огромный схрон с боеприпасами

Огромный тайник со средствами поражения обнаружила Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции в одном из нежилых помещений в Первомайском Покровского района Донецкой области.
Как сообщает в среду, 4 января пресс-центр Службы безопасности Украины, оперативники спецслужбы изъяли 300 артиллерийских снарядов различного калибра, 43 минометных мины, 108 выстрелов к гранатометам, реактивную противотанковую гранату РПГ-22, 19 гранат, брикет пластида весом 500 г и более 68 тыс. патронов различного калибра.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что украинцы хранят 5 миллионов нелегальных "стволов".
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