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NEWSru.ua // Украина // Среда, 4 января 2017 г.
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В Первомайском обнаружили огромный схрон с боеприпасами
время публикации: 10:54
последнее обновление: 11:16
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В Первомайском обнаружили огромный схрон с боеприпасами
В Первомайском обнаружили огромный схрон с боеприпасами
В Первомайском обнаружили огромный схрон с боеприпасами
В Первомайском обнаружили огромный схрон с боеприпасами

Огромный тайник со средствами поражения обнаружила Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции в одном из нежилых помещений в Первомайском Покровского района Донецкой области.

Как сообщает в среду, 4 января пресс-центр Службы безопасности Украины, оперативники спецслужбы изъяли 300 артиллерийских снарядов различного калибра, 43 минометных мины, 108 выстрелов к гранатометам, реактивную противотанковую гранату РПГ-22, 19 гранат, брикет пластида весом 500 г и более 68 тыс. патронов различного калибра.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что украинцы хранят 5 миллионов нелегальных "стволов".

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