Специальная комиссия займётся перезахоронением выдающихся украинцев - Нищук

При Министерстве культуры Украины создадут межведомственную комиссию, которая будет заниматься вопросом перезахоронений выдающихся украинцев. Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук, информирует сайт министерства.

В Госкомтелерадио считают, что ситуация с могилой Александра Олеся может повториться



"Люди, которые сделали исключительный вклад в развитие, становление украинского государства, нашей истории и культуры, должны быть достойно уважены на родной земле. Именно с этой целью при Минкультуры, по поручению премьер-министра, будет создана межведомственная комиссия", – заявил он.

По словам Нищука, создание такой комиссии даст реальные возможности Минкульту влиять на процесс почтения памяти великих украинцев.

"Очевидно, что в ее состав должны войти представители Министерства юстиции, ведь эта комиссия должна рассматривать много правовых факторов, Министерства иностранных дел, представителей Киевской городской госадминистрации, если мы рассматриваем вопрос создания в столице пантеона известных украинцев", – отметил министр.

"Межведомственная комиссия будет включать в себя специалистов Ммнкульта совместно с Украинским институтом нацпамяти, ведь он имеет исчерпывающую информацию по учету лиц, которые по тем или иным причинам захоронены за границей", – добавил Нищук.

По его словам, "создание комиссии позволит формализовать принятое политическое решение и значительно активировать процесс создания пантеона выдающихся личностей и героев Украины".

"Очевидно, что украинское государство должно брать под серьезный контроль и опеку сохранение мест погребений своих известных земляков", – убежден министр культуры.

Нищук считает, что рано или поздно должен был решиться вопрос об определении места для пантеона выдающихся личностей и героев Украины, которых знает весь мир, – и эти функции может взять на себя межведомственная комиссия.

Относительно решения вопроса с перезахоронением останков известного украинского писателя Александра Олеся (Кандыбы), Нищук подчеркнул, что решения примут его потомки в Канаде. Средства на перезахоронение писателя выделит правительство Украины.

Как известно, 3 января в Праге согласно чешским законам эксгумировали останки Александра Олеся на Ольшанском кладбище. За место захоронения нужно платить 20 тысяч крон на 10 лет. Владимир Михайлишин, который платил ренту за могилу Александра Олеся, недавно умер – и его похоронили там, где была могила украинского писателя.

По данным Украинского института национальной памяти, в этом году на Ольшанском кладбище могут эксгумировать останки драматурга Спиридона Черкасенко, общественного деятеля и педагога Арины Ефремовой-Дурдуковской, инженера-строителя Александра Ярошевского.

В целом за пределами Украины похоронены более 250 тысяч украинцев из военно-политической эмиграции, деятелей науки и культуры.

В Госкомтелерадио считают, что ситуация с могилой Александра Олеся может повториться



Ситуация с могилой Александра Олеся может повториться, в аналогичной ситуациии находится могила выдающегося государственного и политического деятеля, первого главы Организации украинских националистов (ОУН) Евгения Коновальца в Роттердаме. Об этом глава ОУН и первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак сообщил в Фейсбуке.

"Аренду на местном кладбище платит "Стрелецкая громада" из Канады. Это люди в почтенном возрасте. А потому по объективным причинам может прекратиться оплата. А затем прах Евгения Коновальца окажется за пределами кладбища и в неукраинских руках. Этого нельзя допустить. Искренне радуюсь, что украинская власть озаботилась прахом Александра Олеся. Но так же надо заниматься могилой Коновальца, особенно накануне 100-летия УНР, одним из создателей которой был Коновалец", - написал он.

Червак подчеркнул, что ОУН окажет всю возможную помощь, чтобы прах Коновальца вернулся в Украину.

Евгений Коновалец (1891 - 1938) был полковником армии Украинской народной республики (УНР), председателем Провода украинских националистов (с 1927), первым председателем ОУН (1929). Его считают одним из идеологов украинского национализма.

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