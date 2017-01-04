Мэр Сум обещает за счёт бюджета отремонтировать квартиры в многоэтажке, пострадавшей от взрыва

В Сумах в результате взрыва в многоэтажке четыре квартиры оказались непригодными для проживания.

Как сообщили в пресс-службе Сумского городского совета, такую информацию во время экстренного совещания, которую местные власти совместно с работниками ГСЧС провели во дворе пострадавшего дома вечером 4 января, на основании выводов экспертов предоставил городской голова Сум Александр Лысенко.

"Четыре квартиры четвертого подъезда практически не пригодны для проживания, в других проведут ремонтные работы за счет городского бюджета", - сообщил мэр.

По словам представителя ЖЭКа, который обслуживает дом, по состоянию на 17.00 4 января, в 1-3 подъездах аварийной 10-этажки восстановлено водоснабжение, подключена электроэнергия, восстановлено теплоснабжение в квартиры, сейчас специалисты работают над подачей в них газа. В IV подъезде, в соответствии с рекомендациями экспертной комиссии, установлены подпорки, проводятся сварочные работы, все окна, где отсутствовало стекло, затянуты полиэтиленовой пленкой.

Подача газа для приготовления пищи в этом подъезде, по словам газовиков, будет возобновлена во все квартиры только в присутствии владельцев.

Эксперты оценили аварию как чрезвычайную на местном уровне.

В ликвидации последствий трагедии задействованы 47 человек личного состава ГСЧС и шесть единиц техники. Сейчас спасатели работают над демонтажем аварийных конструкций.

В свою очередь председатель Сумской облгосадминистрации Николай Клочко, побывав на месте происшествия, отметил, что пострадавшие от взрыва газа жильцы многоэтажки в первую очередь должны быть обязательно обеспечены жильем.

"Сейчас главным является вопрос расселения людей, проживавших в этом доме", - отметил председатель ОГА, который взял под личный контроль данный вопрос.

Как сообщалось, в городе Сумы во вторник, 3 января, в 20.14 в десятиэтажном жилом доме на улице Металлургов, 24, произошел взрыв - предварительно, бытового газа. Погибла женщина. В четвертом подъезде дома были разрушены перекрытия между этажами 6-7, повреждены перекрытия между этажами 5-6, 7-8, межкомнатные стены, окна дома с 5-го по 8-й этаж, окна соседних домов, а также автотранспорт, находившийся во дворе. Всеготповреждения получили 5 квартир.

Указанные сведения сегодня, 4 января, внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия развернут передвижной пункт обогрева. Проведена эвакуация 33 жильцов дома с их последующим расселением. Всего в доме проживает 432 жителя, из них нуждались в расселении 101 человек: 48 человек отселены в гостиницы, остальные 53 человека самостоятельно переселились к родственникам. К проведению работ привлечено 212 человек и 33 единицы техники.

Cсылки по теме: