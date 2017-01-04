Из-за снегопада на всех перевалах Закарпатья закрыли движение транспорта. Туристов призывают не ходить в горы

В связи с сильным снегопадом и заносами на всех перевалах Закарпатской области с 10.00 4 января временно ограничено движение большегрузного и пассажирского транспорта.
"Уважаемые водители! Учитывая осложнение погодных условий обращаемся к вам с просьбой воздержаться от поездок и дождаться улучшения погодных условий", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины, обнародованном в среду.
В информации отмечается, что сильный снег и порывы ветра до 23м/с ожидаются также и на Львовщине. Кроме того, в горах Львовской области и высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности.
"Поэтому призываем туристов воздержаться от походов в горы", - подчеркивается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в канун Рождества, 6 января, в Украине ожидается резкое похолодание.
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