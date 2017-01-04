В Украине выбрали слово и антислово 2016 года

"Коррупция" – слово года по версии онлайн-словаря современного украинского языка "Мислово".

Об этом сообщает пресс-служба ресурса.

Стоит подчеркнуть, что в этом году впервые было определено и "антислово" года. Имеется в виду слово или выражение, получившее широкий общественный резонанс, несмотря на дискриминационность или бесчеловечность. В этом году это фраза министра культуры Украины Евгения Нищука "нет там никакой генетики".

Два других слова открытия-2016 стали "оффшор" и "е-декларация" – они также являются составными широкого семантического поля коррупции, которые в течение года подогревали интерес к этой теме, отмечается в сообщении.

Среди других важных слов прошлого года есть и такие:

- банкопад — массовая ликвидация Национальным банком проблемных банков,

- безвиз — сокращение от словосочетания "безвизовый режим",

- брексит — выход Великобритании из ЕС,

- измена/победа — лексическая пара, которая используется пользователями соцсетей для оценки политических событий.

Словарь "Мислово" выбирает слово года уже в четвертый раз. Словом 2015 года было выбрано "блокада" (речь идет о блокаде оккупированного Крыма), словом 2014 года - "киборги" в значении "защитники Донецкого аэропорта". "Евромайдан" был избран главным словом 2013 года.

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