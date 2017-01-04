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NEWSru.ua // Украина // Среда, 4 января 2017 г.
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"Мрию" признали главной "знаменитостью" среди самолётов
время публикации: 08:49
последнее обновление: 08:49
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Легендарный украинский самолет Ан-225 "Мрия" чаще всего отслеживали в 2016 году

Легендарный украинский самолет Ан-225 "Мрия" чаще всего отслеживали в 2016 году, пишет Tehnot.

За самолетом сверхбольшой грузоподъемности чаще всего следили на трекинговом сервисе Flightradar24. К примеру, за полетом легенды в австралийский Перт наблюдали сотни тысяч человек. Отметили пользователи и ноябрьский полет, когда Ан-225 перевез груз весом в 182 тонны.

Кроме того, в сентябре весьма популярным было возвращение в воздух крупнейшего турбовинтового самолета в мире, Ан-22. Рейс состоялся 8 сентября, спустя более 7 лет простоя на земле.

Напомним, Ан-225 представляет собой шестимоторный турбореактивный высокоплан со стреловидным крылом и двухкилевым оперением. Оборудован шестью авиадвигателями Д-18Т производства ОАО "Мотор Сич" разработки ЗМКБ "Прогресс" им. академика А. Г. Ивченко.

Размеры грузовой кабины: длина - 43 м, ширина - 6,4 м, высота - 4,4 м. Грузовая кабина самолёта герметична, что значительно расширяет его транспортные возможности. Над грузовой кабиной на 2-й палубе - кабина для шести человек сменного экипажа и 88 человек, сопровождающих груз.

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Среда, 4 января 2017 г.  

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