 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Среда, 4 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Минсоцполитики обновило данные о количестве переселенцев
время публикации: 12:30
последнее обновление: 13:04
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

По состоянию на 4 января текущего года на учете находятся 1 млн 652 тыс. 512 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма, что на 4 564 человека меньше, чем на 26 декабря прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины

По состоянию на 4 января текущего года на учете находятся 1 млн 652 тыс. 512 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма, что на 4 564 человека меньше, чем на 26 декабря прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Согласно сообщению, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, на учете находятся 1 331 742 семей из Донбасса и Крыма.

На указанную дату за государственной денежной помощью обратились 1 млн 112 тыс. 18 семей переселенцев, из них 1 млн 24 тыс. 690 семей, или 92%, получили ее. Общая сумма перечисленных переселенцам средств за 2016 год составила 3,16 млрд грн.

Напомним, по состоянию на 26 декабря 2016 года на учете находилось 1 млн 657 тыс. 76 внутренних переселенцев из Крыма и Донбасса, что на 414 человек меньше, чем на 5 декабря прошлого года.

Согласно соцопросам, 48% внутренне перемещенных лиц не намерены возвращаться на прежнее место проживания.

facebook

Cсылки по теме:

Аваков считает переселенцев жертвами волны преступности
// NEWSru.ua // Украина // 13 октября 2016 г.

Кабмин утвердил порядок создания базы данных переселенцев и доступа к ней, а финансирование Донбасса разблокирует
// NEWSru.ua // Украина // 22 сентября 2016 г.

Полицейские-переселенцы, сохранившие верность Украине, получили квартиры в Мариуполе
// NEWSru.ua // Украина // 12 сентября 2016 г.

Для АТОшников, безработных и переселенцев запустят программу бесплатного обучения английскому
// NEWSru.ua // Украина // 30 августа 2016 г.

Минсоцполитики запустит проверку пенсионеров-переселенцев. Ощадбанк начал выпуск электронных пенсионных удостоверений
// NEWSru.ua // Экономика // 1 августа 2016 г.

Для беженцев из ОРДЛО и Крыма отменён испытательный срок при приёме на работу
// NEWSru.ua // Украина // 17 мая 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 13:20
 Рабинович об Александре Олесе: Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет? Кто с ним хоть раз разговаривал?
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 4 января 2017 г.  

Последняя новость – 13:20

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017