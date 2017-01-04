Минсоцполитики обновило данные о количестве переселенцев

По состоянию на 4 января текущего года на учете находятся 1 млн 652 тыс. 512 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма, что на 4 564 человека меньше, чем на 26 декабря прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Согласно сообщению, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, на учете находятся 1 331 742 семей из Донбасса и Крыма.

На указанную дату за государственной денежной помощью обратились 1 млн 112 тыс. 18 семей переселенцев, из них 1 млн 24 тыс. 690 семей, или 92%, получили ее. Общая сумма перечисленных переселенцам средств за 2016 год составила 3,16 млрд грн.

Напомним, по состоянию на 26 декабря 2016 года на учете находилось 1 млн 657 тыс. 76 внутренних переселенцев из Крыма и Донбасса, что на 414 человек меньше, чем на 5 декабря прошлого года.

Согласно соцопросам, 48% внутренне перемещенных лиц не намерены возвращаться на прежнее место проживания.

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