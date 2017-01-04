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NEWSru.ua // Украина // Среда, 4 января 2017 г.
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Весной украинцам назовут гарантированный объём медуслуг

время публикации: 08:08
последнее обновление: 08:13
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Кабинет министров планирует определить гарантированный объем медуслуг на первичном звене в первом квартале 2017 года

Кабинет министров планирует определить гарантированный объем медуслуг на первичном звене в первом квартале 2017 года. Об этом говорится в Среднесрочном плане приоритетных действий правительства до 2020 года, который обнародован на Правительственном портале для обсуждения.

"Определение государственного гарантированного пакета медицинских услуг на первичном звене - первый квартал 2017 года", - отмечается в документе.

Гарантированный пакет услуг позволит обозначить четкие обязательства государства по финансированию первичной медпомощи. Также в первом квартале 2017 года планируется создать Национальную службу здоровья, которая будет осуществлять закупки медицинских услуг и станет одним из звеньев в реформировании системы финансирования здравоохранения.

Кроме того, согласно плану правительства, во втором квартале 2017 года предполагается внедрение учебных программ для врачей первичного звена и обеспечение оборудованием для работы электронной системы здравоохранения, в частности компьютерной техники для врачей первичного звена.

Внедрение нового механизма финансирования первичной помощи по принципу оплаты работы врача первичного звена по количеству заключенных соглашений с пациентами планируется с третьего квартала 2017 года.

Также среди анонсированных мероприятий с первого квартала в течение года предполагается провести анализ расходов на оказание медицинской помощи и стоимости медицинской помощи, создание госпитальных округов и утверждение нормативно-правовых актов по управленческой и финансовой автономии бюджетным учреждениям здравоохранения.

Ранее сообщалось, что с 1 января украинцы будут иметь полгода на поиск семейных врачей.

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Среда, 4 января 2017 г.  

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