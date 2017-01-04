Чубаров считает, что Ле Пен отрабатывает одолженные у Путина деньги, а Фриз готова свозить её в АТО

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что своими заявлениями кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен отрабатывает одолженные деньги у Путина.

Об этом сообщает 24 Канал.

Фриз готова устроить визит Ле Пен в Украину, в том числе в зону АТО



Чубаров выразил сомнение, что Ле Пен станет президентом Франции, а именно для проведения предвыборной кампании она занимала деньги.

"Марин Ле Пен получила 9 миллионов кредита в России. Все это знают, хотя он был оформлен через чешско-российский банк. Нужно относиться к этим заявлениям как к купленному Россией мнению", - заявил он.

Чубаров отметил, что несмотря на утверждение о законности действий России в Крыму французский политик употребила слово "аннексия", которое означает насильственное присоединение, поэтому словосочетание "справедливая аннексия" является по меньшей мере странным.

Ранее лидер французских ультраправых, кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не была незаконной".

В Министерстве иностранных дел Украины выразили возмущение заявлениями Марин Ле Пен о признании законной аннексии Крыма.

"МИД Украины выражает возмущение в связи с тем, что одна из кандидатов предвыборной кампании во Франции Марин Ле Пен позволила себе заявления в поддержку временной оккупации и попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и г. Севастополь", - отмечается в заявлении.

В свою очередь СБУ потребовала запретить Ле Пен въезд в Украину.

Фриз готова устроить визит Ле Пен в Украину, в том числе в зону АТО



Народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко"), член группы по межпарламентским связям с Францией Ирина Фриз заявляет о готовности организовать кандидату на пост президента Франции Марин Ле Пен поездку в зону АТО, чтобы та лично увидела последствия "русского мира".

"По поводу заявления кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен по Крыму. Как член межпарламентской группы дружбы Украина-Франция, я готова организовать визит госпожи Ле Пен в Украину для того, чтобы она воочию увидела ситуацию в стране и осуществила визит на восток в зону АТО для того, чтобы увидеть последствия "русского мира", - написала депутат на своей странице в Фейсбуке в среду.

Фриз выразила убеждение, что Ле Пен является патриоткой Франции и благодаря визиту в Украину она изменит свою риторику.

"Несмотря на то, что госпожа Ле Пен открыто финансируется и имеет кредитную линию от России, думаю, ей не хватает внешнеполитического опыта и информации для того, чтобы оценить ситуацию в Украине и российскую политику на постсоветском пространстве. Миграционная проблема, лежащая в основе предвыборной программы Ле Пен, была создана именно из-за вмешательства России в сирийский конфликт и бомбардировки Кремлем населенных пунктов. Поэтому Ле Пен, к сожалению, недостаточно понимает роль России в кризисных явлениях в самой Франции", - выразила мнение народный депутат.

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