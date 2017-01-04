 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Среда, 4 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

На Закарпатье сошли 2 снежные лавины. Спасатели отбуксировали 50 автомобилей, застрявших на заснеженных трассах
время публикации: 19:38
последнее обновление: 19:51
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Сегодня вследствие ухудшения погодных условий на территории Закарпатской области зафиксирован сход двух лавин

Сегодня вследствие ухудшения погодных условий на территории Закарпатской области зафиксирован сход двух лавин.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В первом случае снежные массы сошли на автодорогу местного значения между населенными пунктами Нересница и Широкий Луг Тячевского района. Вследствие этого движение транспорта частично ограничено. Над ликвидацией работают дорожные службы и спасатели.

Вторая лавина сошла на автодорогу местного значения Колочава-Хуст, между селом Ольшаны Хустского района и селом Мерешор Межгорского района. "В результате схода снежной массы были заблокированы четыре автомобиля, в которых находилось около 10 человек, которые покинули транспортные средства самостоятельно", - говорится в сообщении.

К месту происшествия направлено одно отделение государственного пожарно-спасательного поста села Колочава, спасатели горного поисково-спасательного отделения пгт Межгорье и две единицы снегоочистительной техники Межгорского и Хустского Райавтодора.

Жертв и травмированных нет, заверяют в ГСЧС.

По состоянию на 17.00 спасатели уже отбуксировали 50 автомобилей, которые застряли на заснеженных трассах в Закарпатской области.

В настоящее время работа по буксировке транспортных средств продолжается.

При этом в ГСЧС напоминают, что на перевалах в Закарпатской области движение большегрузного транспорта ограничено.

"Транспорт, который движется в указанных направлениях, направляется к местам временного отстоя транзитного транспорта", - сказано в сообщении.

Кроме того, восстановлено электроснабжение во всех населенных пунктах, которое было прекращено из-за непогоды.

Напомним, 19 декабря 2015 года в Киеве был побит рекорд средней суточной температуры воздуха для этого дня. Среднесуточная температура 19 декабря составила +4,8 градуса, превысив на 0,1 градуса значение 1904 года.

Ранее синоптики прогнозировали, что зима 2016 - 2017 годов в Украине будет в целом теплой, но с несколькими периодами резких похолоданий, которые будут сменяться потеплением до положительных температур.

Кроме того, Укргидрометцентр предупредил, что в канун Рождества, 6 января, в Украине ожидается резкое похолодание.

facebook

Cсылки по теме:

В западных областях - лавинная опасность, на юге – порывистый ветер
// NEWSru.ua // Украина // 30 декабря 2016 г.

В Украине объявили штормовое предупреждение
// NEWSru.ua // Украина // 28 декабря 2016 г.

Синоптики предупреждают о гололедице
// NEWSru.ua // Украина // 19 декабря 2016 г.

Спасатели предупреждают об опасно тонком льде на водоёмах
// NEWSru.ua // Украина // 16 декабря 2016 г.

Из-за непогоды на Волыни закрыли движение транспорта, на Хмельнитчине – ограничили
// NEWSru.ua // Авто // 8 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 23:07
 В аэропорту Лондона задержали подозреваемого в подготовке терактов
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 4 января 2017 г.  

Последняя новость – 23:07

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017