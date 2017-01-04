На Закарпатье сошли 2 снежные лавины. Спасатели отбуксировали 50 автомобилей, застрявших на заснеженных трассах

Сегодня вследствие ухудшения погодных условий на территории Закарпатской области зафиксирован сход двух лавин.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В первом случае снежные массы сошли на автодорогу местного значения между населенными пунктами Нересница и Широкий Луг Тячевского района. Вследствие этого движение транспорта частично ограничено. Над ликвидацией работают дорожные службы и спасатели.

Вторая лавина сошла на автодорогу местного значения Колочава-Хуст, между селом Ольшаны Хустского района и селом Мерешор Межгорского района. "В результате схода снежной массы были заблокированы четыре автомобиля, в которых находилось около 10 человек, которые покинули транспортные средства самостоятельно", - говорится в сообщении.

К месту происшествия направлено одно отделение государственного пожарно-спасательного поста села Колочава, спасатели горного поисково-спасательного отделения пгт Межгорье и две единицы снегоочистительной техники Межгорского и Хустского Райавтодора.

Жертв и травмированных нет, заверяют в ГСЧС.

По состоянию на 17.00 спасатели уже отбуксировали 50 автомобилей, которые застряли на заснеженных трассах в Закарпатской области.

В настоящее время работа по буксировке транспортных средств продолжается.

При этом в ГСЧС напоминают, что на перевалах в Закарпатской области движение большегрузного транспорта ограничено.

"Транспорт, который движется в указанных направлениях, направляется к местам временного отстоя транзитного транспорта", - сказано в сообщении.

Кроме того, восстановлено электроснабжение во всех населенных пунктах, которое было прекращено из-за непогоды.

Напомним, 19 декабря 2015 года в Киеве был побит рекорд средней суточной температуры воздуха для этого дня. Среднесуточная температура 19 декабря составила +4,8 градуса, превысив на 0,1 градуса значение 1904 года.

Ранее синоптики прогнозировали, что зима 2016 - 2017 годов в Украине будет в целом теплой, но с несколькими периодами резких похолоданий, которые будут сменяться потеплением до положительных температур.

Кроме того, Укргидрометцентр предупредил, что в канун Рождества, 6 января, в Украине ожидается резкое похолодание.

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