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Глава райсовета Бахмача разбился в ДТП
время публикации: 16:04
последнее обновление: 16:34
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Председатель районного совета Бахмача Черниговщины Виталий Кочерга погиб в дорожно-транспортном происшествии в Сумской области

Председатель районного совета Бахмача Черниговщины Виталий Кочерга погиб в дорожно-транспортном происшествии в Сумской области.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского областного совета.

"На 52-ом году трагически ушел из жизни председатель Бахмачского районного совета Виталий Анатольевич Кочерга - чуткий человек, опытный руководитель, который свой жизненный путь посвятил служению родному краю и его громаде", - отмечается в сообщении.

По информации из Бахмачского райсовета, Кочерга погиб 3 января в ДТП, которое произошло на территории Сумской области. Его автомобиль на скорости слетел со скользкой трассы в кювет, где врезался в дерево. Водитель погиб мгновенно.

Председателем Бахмачского райсовета Кочерга был избран в ноябре 2015 года.

Напомним, в конце декабря в Черниговской области в результате дорожно-транспортного происшествия 1 7 пассажиров микроавтобуса попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

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