СММ ОБСЕ будет расширять зоны контроля на весь Донбасс. Климкин сказал, когда там могут быть выборы

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса и контролировать в первую очередь прекращение боевых действий. Об этом в среду в Мариуполе заявил председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц, передает "Интерфакс-Украина".

Свободные и честные выборы на Донбассе возможны после вывода российских войск и возвращения Украине контроля над границей - Климкин



Курц также отметил необходимость реалистического подхода к возможностям миссии. "Что касается миссии, я прошу вас реалистически подходить к этому вопросу - в ОБСЕ 57 стран-членов и решения принимаются консенсусом", - сказал Курц, отвечая на вопрос украинского журналиста о вероятности введения в Украину полицейской миссии ОБСЕ.

При этом министр подчеркнул, что ОБСЕ будет делать все, "чтобы миссия действовала как можно более эффективно, вела наблюдение по всей территории Донбасса и чтобы усилиями миссии было достигнуто полное прекращение огня".

Но одних лишь усилий ОБСЕ в отношении миссии недостаточно, отметил председатель организации. "Тут необходимы усилия и там, где принимают решения - в Москве, Киеве и в других странах", - сказал Курц.

Курц также отметил важность восстановления разрушенной на Донбассе инфраструктуры, однако подчеркнул первоочередность обеспечения прекращения огня с обеих сторон.

"Необходимо и далее вести диалог и переговоры. Но Минские договоренности сегодня единственная база - документ, на основании которого мы должны действовать. И хотя меня не удовлетворяет состояние выполнение этих договоренностей, я должен сказать, что ситуация на момент их подписания была хуже, чем сейчас. И могла быть еще хуже, чем сейчас. Я не удовлетворен нынешним статусом, статус-кво, но при отсутствии другого базового документа мы должны выполнять Минск", - заявил председатель ОБСЕ, отвечая на вопрос о перспективности реализации Минских договоренностей.

Кроме того, Курц заявил, что полноценное прекращение огня должно стать основой для проведения честных и свободных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областях. Об этом он сказал в Мариуполе на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Как отметил председатель ОБСЕ, основой для эффективной работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине должно быть настоящее прекращение огня.

"Это также должно стать основой для того, о чем вы уже говорили: для проведения свободных и честных выборов", - заявил Курц.

Также он сказал, что приоритетом является улучшение и облегчение гуманитарного положения местного населения на Донбассе. В частности, Курц заявил, что надо делать все для облегчения страданий жителей Донбасса.

По его мнению, работу миссии ОБСЕ можно улучшить.

Курц также намерен посетить Киев и Москву через две недели.

"Я через две недели планирую посетить как Киев, так и Москву", - сказал Курц.

Свободные и честные выборы на Донбассе возможны после вывода российских войск и возвращения Украине контроля над границей - Климкин



Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что свободные и честные выборы на Донбассе возможны только после вывода российских войск и возвращения Украине контроля над границей.

"Мы все понимаем, что мы должны заставить Россию все же выполнить Минские договоренности", - заявил Климкин.

"Это выглядит вроде бы просто: прекратите, в конце концов, стрелять, прекратите обстрелы, предоставьте ОБСЕ - миссии, которая так упорно работает, полный доступ к территории Донбасса и к неконтролируемому участку украино-российской границы, чтобы у нас наконец прекратился этот поток и российских регулярных войск, и наемников, оружия и бесконечных боеприпасов", - подчеркнул министр.

"В конце концов отдайте заложников, допустите хотя бы Красный Крест и международные гуманитарные организации и дайте возможность помогать людям на территории оккупированного Донбасса", - сказал Климкин.

По его словам, именно от выполнения этих условий будет зависеть проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"И, если хотя бы это будет выполнено, если будут достигнуты условия безопасности для того, чтобы продвигаться дальше, начинаем готовить свободные и честные выборы, но реальные выборы на территории оккупированного Донбасса", - подчеркнул Климкин.

Также он отметил, что нужны усилия всего цивилизованного мира, чтобы заставить Россию выполнить Минские соглашения.

Климкин отметил роль ОБСЕ, которая нужна для начала подготовки проведения свободных и честных выборов.

Кроме того, Климкин заявил, что говорить о снятии санкций против России можно после выполнения ней Минских договоренностей, а при невыполнении - об их усилении.

"Санкции нам нужны, чтобы заставить Россию выполнять "Минск", если она выполнит "Минск", то можно начинать говорить о снятии санкций, можно начинать говорить о других вещах со стороны Европейского Союза", - сказал Климкин.

Глава МИД Украины также отметил, что идея снятия санкций после выполнения Минских договоренностей не является новой.

"Или "Минск" выполняется, и тогда санкции снимаются, или "Минск" не выполняется, и тогда необходимо найти средства: возможно, усиление санкций, возможно, - другие средства давления, чтобы Россия все же "Минск" выполнила", - подчеркнул Климкин.

Министр иностранных дел Украины добавил, что при этом те санкции, которые были введены против России в связи с оккупацией Крыма, должны оставаться в силе до его освобождения.

Ранее министры уже посетили КПВВ "Пищевик" в Донецкой области.

Сообщалось, что целью визита в Донецкую область министра иностранных дел Украины и министра инсторанных дел, ныне пребывающего еще и на посту главы ОБСЕ, является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.

Климкин и Курц обсуждают усилия австрийского председательства в ОБСЕ в 2017 году, направленные на урегулирование конфликта внутри и вокруг Украины, в том числе по развертыванию вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, укрепление потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с целью осуществления эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей.

Как сообщалось, в ноябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов высказал мнение, что введенные санкции против РФ только сейчас начали давать результаты. Напомним, указ президента Украины (№ 467/2016), которым вводится в действие решение СНБО о продлении на год ранее введенных санкций, а также о введении на год дополнительно санкций против ряда юр- и физлиц, вступил в силу 31 октября.

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