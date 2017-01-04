Задержанный на взятке во Львове помощник нардепа находился на испытательном сроке

Задержанный во Львове помощник народного депутата Петр Яремчук находился на испытательном сроке и в случае доказательства вины должен понести ответственность перед законом. Об этом сообщил народный депутат Юрий Савчук ("Народный фронт") в эфире канала "112 Украина".

"Об этом задержания я узнал сегодня утром. Петр Яремчук был принят по документам помощником только 26 декабря. Он еще не получил от меня удостоверение помощника народного депутата и не участвовал ни в какой деятельности в работе на сегодняшний день", - сказал нардеп.

"У него был испытательный срок на один месяц", - добавил Савчук.

Народный депутат отметил, что перед законом все равны, поэтому данный человек, еслибудет доказана его вина, должен понести наказание.

Ранее Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что за вымогательство и получение взятки в размере 140 тыс. грн "на горячем" пойман помощник народного депутата из коалиции. Прокуратура вменяет Яремчуку "злоупотребление влиянием" и будет просить суд заключить его под стражу.

"Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Взятка обнаружена и изъята в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия. Решаются вопросы о сообщении правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

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