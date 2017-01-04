В суд ушло дело Мариненко, обвиняемого в разгоне Майдана и плохой защите силовиков

Обвинительный акт в отношении экс-руководителя управления общественной безопасности столичной милиции, который обвиняется в разгоне Евромайдана 30 ноября 2013 года, передали в суд.

Об этом в среду 4 января сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ведомстве напомнили, что чиновника обвиняют в том, что он отдал приказ о силовом освобождении Майдана Незалежности, вследствие чего более 80 митингующих получили телесные повреждения.

Также экс-руководителю управления инкриминируют то, что он отдал указание "Беркуту" и военнослужащим внутренних войск о препятствовании проведению митингов 1 декабря 2013 года на улице Банковой.

Таким образом, он позволил применять физическую силу и специальные средства к участникам акции протеста и журналистам, в результате чего телесные повреждения получили более 29 митингующих и 22 представителя СМИ.

Кроме того, по событиям 1 декабря бывшего чиновника обвиняют в том, что он ненадлежащим образом выполнил свои служебные обязанности и не обеспечил правоохранителей средствами защиты, в результате чего получили телесные повреждения 26 бойцов внутренних войск и патрульно-постовой службы.

Дело будет рассматривать Печерский райсуд Киева.

В ГПУ напомнили, что по результатам расследования событий, произошедших 1 декабря 2013 года на ул. Банковой в Киеве, в организации разгона протестующих и применения к ним насилия сообщено о подозрении 5 лицам из числа руководства государства и правоохранительных органов и 5 правоохранителям (из них 3 руководителям подразделений), которые выполняли эти противоправные действия.

Досудебное расследование, направленное на установление других организаторов и исполнителей преступлений, совершенных во время этих событий, продолжается.

Напомним, 15 ноября 2016 года Генпрокуратура завершила расследование в отношении экс-руководителя управления общественной безопасности ГУ МВД в Киеве Олега Мариненко, который приказал "Беркуту" разогнать участников акции протеста на Майдане в ночь на 30 ноября 2013 года. Мариненко также подозревается в том, что отдал приказ "Беркуту" и бойцам внутренних войск разогнать участников акции протеста и журналистов возле Администрации президента 1 декабря того же года.

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