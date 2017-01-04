На Николаевщине главу РГА будут судить за должностные преступления

Прокуратура Николаевской области завершила расследование в отношении главы районной государственной администрации, депутата райсовета, который подозревается в совершении ряда должностных преступлений. Обвинительный акт направлен в суд,. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Депутата подозревают в подстрекательстве должностного лица к служебному подлогу, использовании поддельного документа и завладении денежными средствами мошенническим путем.

Так, 10 марта 2016 года приговором суда врач-терапевт районной больницы признан виновным в служебном подлоге официальных документов, которые обосновывают временную нетрудоспособность (ч. 1 ст.366 УК Украины), и привлечен к уголовной ответственности. В ходе расследования установлено, что именно руководитель РГА, действуя умышленно, подстрекал врача к подделке документов и в дальнейшем использовал эти документы.

С учетом достаточных доказательств для подозрения лица, 13.12.2016 по поручению прокурора Николаевской области и в соответствии с требованиями действующего законодательства должностному лицу вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УК Украины. (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, мошенничество, служебный подлог).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства. 30 декабря 2016 года обвинительный акт в уголовном производстве был направлен в суд для рассмотрения по существу.

Cсылки по теме: