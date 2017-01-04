Украинец попал в список Forbes 30 лучших молодых инноваторов мира

Житель Харькова и соучредитель стартапа GitLab Дмитрий Запорожец попал в список журнала Forbes 30 Under 30.
Список опубликован на сайте Forbes.
Издание составляет список 30 Under 30 раз в год. В него входят ведущие молодые инноваторы в возрасте до 30 лет. Всего в списке 20 категорий ("технологии", "искусство", "наука", "образование", "маркетинг и реклама") по 30 человек в каждой.
Осенью прошлого года стартап Запорожца $20 млн инвестиций.
GitLab - это ориентированное на бизнес opensource-решение для хостинга git-репозиториев. Клиентами GitLab являются более 100 000 компаний, включая NASA, CERN, Alibaba, SpaceX, O’Reilly, IBM, Expedia. Компания приняла участие более чем в 1 млн. проектов с 2014 года.
Ранее сообщалось, что кроме академической науки, в Украине активно развивается креативная отрасль стартапов, продукты которой уже завоевывают мировые рынки. Так, стартап Petiole, основанный украинцем Андреем Селезневым, попал в топ-20 самых ярких идей 2015 года по версии американского бизнес-телеканала CNBC.
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