Дикие лебеди на Буковине гибнут за птичьего гриппа

В соответствии с оперативной информацией Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области на водоёме в с.Чертория Кицманского района Черновицкой области за последние дни погибли более двух десятков лебедей-шипунов. Причиной этого стал птичий грипп. Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе (г.Киев) установлен диагноз - грипп птицы", - говорится в сообщении.
С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки гриппа птицы 3 января состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Кицманской райгосадминистрации, решением которой утвержден план по ликвидации заболевания, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и наблюдения.
В очаге заболевания принимаются меры по локализации и недопущению распространения вируса птичьего гриппа (карантинные ограничения, зонирование, клинические обследования птицы и лабораторные исследования биоматериала от птицы, находящиеся в зонах защиты и наблюдения).
Как сообщалось, уже зарегистрированы 23 случая гибели птиц на Черторийском озере.
В ноябре в Украине зафиксировали первый за восемь лет случай птичьего гриппа.
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