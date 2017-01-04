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NEWSru.ua // Украина // Среда, 4 января 2017 г.
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Дикие лебеди на Буковине гибнут за птичьего гриппа
время публикации: 07:28
последнее обновление: 07:28
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Дикие лебеди на Буковине гибнут за птичьего гриппа

В соответствии с оперативной информацией Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области на водоёме в с.Чертория Кицманского района Черновицкой области за последние дни погибли более двух десятков лебедей-шипунов. Причиной этого стал птичий грипп. Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе (г.Киев) установлен диагноз - грипп птицы", - говорится в сообщении.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки гриппа птицы 3 января состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Кицманской райгосадминистрации, решением которой утвержден план по ликвидации заболевания, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и наблюдения.

В очаге заболевания принимаются меры по локализации и недопущению распространения вируса птичьего гриппа (карантинные ограничения, зонирование, клинические обследования птицы и лабораторные исследования биоматериала от птицы, находящиеся в зонах защиты и наблюдения).

Как сообщалось, уже зарегистрированы 23 случая гибели птиц на Черторийском озере.

В ноябре в Украине зафиксировали первый за восемь лет случай птичьего гриппа.

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