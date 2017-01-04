Боевики обстреливают Широкино из БМП

В зоне проведения АТО двое украинских военных получили ранения. Всего за сутки боевики 39 раз открывали огонь по позициям украинских сил. Об этом сегодня утром, 4 января, сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из минометов сепаратисты обстреливали Широкино. Из вооружения БМП и гранатометов они неоднократно вели огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы.

Из гранатометов и стрелкового оружия боевики в течение дня неоднократно обстреливали Новозвановку на Луганском направлении.

На Донецком направлении из 82 миллиметровых минометов террористы обстреляли Луганское. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по украинских позициям в районе Майорска, Зайцево, Луганского, Авдеевки и Песков.

Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки под Попасной.

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