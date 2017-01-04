ГПУ: решение суда о заочном аресте Курченко позволит обеспечить международный розыск

Решение суда о заочном аресте беглого бизнесмена Сергея Курченко дает возможность выполнять задачи уголовного производства в виде обеспечения международного розыска.

Об этом сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Адриан Лупу в эфире телеканала "112 Украина".

"Это решение (о заочном аресте, - ред.) дает нам возможность выполнять задачи уголовного производства в виде обеспечения международного розыска, и в случае задержания Сергея Курченко за рубежом, осуществить процессуальные меры относительно его ареста и доставки для выполнения процессуальных действий на территории Украины... Надеемся на положительные результаты в его международном розыске с целью обеспечения его доставки в правоохранительные органы Украины", - отметил Лупу.

Прокурор добавил: "По предварительным данным, Сергей Витальевич находится на территории РФ, однако где конкретно и по какому адресу, в настоящее время не установлено".

Напомним, 4 января Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения в виде ареста беглому бизнесмену Сергею Курченко.

28 декабря 2016 года Апелляционный суд Киева отменил решение Печерского районного судаКиева об избрании Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, Апелляционный суд постановил новое определение, которым отказал в удовлетворении ходатайства представителя Генпрокуратуры об избрании в отношении подозреваемого Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Курченко объявлен в международный розыск. В ходе расследования органом досудебного расследования наложен арест его на имущество и другие активы подозреваемых на общую сумму более 2,8 млрд грн.

Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 - начала 2014 гг. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. В частности, в указанный период Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. В то же время, фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.

Cсылки по теме: