ГПУ направила дело Ефремова в суд - Луценко

ГПУ направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении главы фракции Партии регионов в Верховной Раде VII созыва Александра Ефремова.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Ефремов подозревается в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации; пособничестве захвата здания управления СБУ в Луганской области; совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; содействии в создании и деятельности террористической организации "ЛНР", а также в государственной измене.

3 января Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт.

Напомним, Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля в аэропорту Киева. Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны, Ефремову вменяется прямая поддержка преступной организации "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом компании "Луганскуголь".

Сам Ефремов убеждал, что не виновен в преступлениях, инкриминируемых ему Генпрокуратурой.

24 ноября суд еще раз продлил ему арест - до 22 января 2017 года.

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