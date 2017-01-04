Президент разрешил военным досрочно разрывать контракты, а бойцам АТО – выходить на пенсию на 5 лет раньше

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы".

Как сообщили в среду 4 января в пресс-службе главы государства, реализация закона позволяет урегулировать некоторые вопросы, связанные с принятием, продлением и увольнением граждан с военной службы.

Порошенко подписал закон, позволяющий бойцам АТО выходить на пенсию на 5 лет раньше



В частности, закон позволит военнослужащим, которые проходят военную службу по разным видам контрактов в особый период, по желанию продолжить военную службу по новому контракту или уволиться с военной службы.

"Это позволяет вам завершить контракт с теми, кто решил вернуться домой, но вместе с тем – ни на йоту не снизить боеспособность и боеготовность частей и подразделений - в первую очередь тех, которые находятся в зоне проведения АТО, боевых операций по защите нашего государства", - сказал Порошенко во время подписания закона, которое состоялось в присутствии министра обороны Степана Полторака и начальника Генерального штаба Виктора Муженко.

"Тем гражданам Украины, которые фактически заключили бессрочный контракт во время особого периода, мы даем возможность восстановить справедливость и дать возможность командирам обеспечить их увольнение", - отметил Порошенко.

При этом президент обратил внимание на то, что замена личного состава будет осуществляться поэтапно. Законом устанавливается, что право на увольнение с военной службы получают военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации, и выслуживших не менее 18 месяцев с даты его продления. Также уволиться имеют право военные, заключившие контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и выслужившие не менее 24 месяцев военной службы по контракту.

Порошенко также отметил, что заключение контрактов идет согласно графику.

"Мы стремительно приближаемся к 70 тысячам, и это свидетельствует об очень высоком уровне и патриотизма, и готовности с оружием в руках защищать Украину", - сказал ронзидент.

"Мы действительно можем утверждать, что за 2,5 года мы построили новую украинскую армию", - подчеркнул глава государства.

Документом также вносятся изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", связанные с нормированием некоторых других вопросов относительно принятия, прохождения, увольнения с военной службы. Изменения в Кодекс законов о труде Украины и Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" регулируются вопросы сохранения социальных льгот военнослужащих.

Как сообщалось, 6 декабря 2016 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы" (№ 5337).

Согласно закону, военнослужащим, которые проходят военную службу по разным видам контрактов в особый период, предоставляется возможность по желанию продолжить службу по новому контракту или уволиться.

Право на увольнение с военной службы получат военнослужащие: проходящие военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации и выслуживших не менее 18 месяцев с даты продления действия контракта; заключившие контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и выслужившие не менее 24 месяцев.

Порошенко подписал закон, позволяющий бойцам АТО выходить на пенсию на 5 лет раньше



Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о пенсионном обеспечении отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции".

Об этом в среду 4 января сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом вносятся изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и предоставляется право на назначение пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50-55 лет военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали непосредственное участие в АТО в районах ее проведения при наличии страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Такое же право получают участники боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в составе добровольческих формирований, которые были включены в состав ВСУ, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов, а также военнослужащие (резервисты, военнообязанные), лица рядового, начальствующего состава и добровольцы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО.

Женам (мужьям), если они не вступили в повторный брак, и родителям вышеупомянутых категорий граждан, которые погибли или пропали без вести, скончались вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО, обеспечения ее проведения также предоставляется право на назначение пенсии по возрасту.

Закон вступает в силу через месяц со дня опубликования.

Напомним, Верховная Рада 18 октября 2016 года приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о пенсионном обеспечении отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции" (№ 3252), которым предоставила право на 5 лет раньше назначать пенсии по возрасту бойцам АТО.

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