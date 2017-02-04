В Ужгороде задержали администратора пророссийских групп в соцсетях

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СБУ разоблачила в Ужгороде администратора пророссийских групп в соцсетях.
Злоумышленник создал фейковые аккаунты в соцсетях и администрировал сообщества, где систематически, за российские деньги, распространял антиукраинские материалы, дискредитировал власть и пропагандировал военную агрессию РФ на Востоке Украины, сообщает пресс-служба СБУ.
Во время обыска оперативники изъяли у задержанного компьютерную технику с доказательствами его противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 (распространение материалов с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Ранее СБУ задержала на Днепропетровщине администратора сепаратистских групп в соцсетях.
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