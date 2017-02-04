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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 4 февраля 2017 г.
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В Ужгороде задержали администратора пророссийских групп в соцсетях
время публикации: 16:29
последнее обновление: 16:43
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СБУ разоблачила в Ужгороде администратора пророссийских групп в соцсетях

СБУ разоблачила в Ужгороде администратора пророссийских групп в соцсетях.

Злоумышленник создал фейковые аккаунты в соцсетях и администрировал сообщества, где систематически, за российские деньги, распространял антиукраинские материалы, дискредитировал власть и пропагандировал военную агрессию РФ на Востоке Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

Во время обыска оперативники изъяли у задержанного компьютерную технику с доказательствами его противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 (распространение материалов с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Ранее СБУ задержала на Днепропетровщине администратора сепаратистских групп в соцсетях.

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Суббота, 4 февраля 2017 г.  

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