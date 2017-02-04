Закарпатье страдает от наводнения. Москаль успокаивает: региону не грозит ни ледоход, ни наводнение

В Иршавском, Тячевском, Перечинском, Раховском, Мукачевском, Хустском и Виноградовском районах Закарпатской области остаюсь подтопленными 276 домохозяйств и 649,3 га сельхозугодий. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Москаль успокаивает: Закарпатью больше не грозит ни ледоход, ни наводнение



По информации городских и районных государственных администраций, ситуация контролируемая, эвакуация населения не планируется.

Отмечается, что паводковой водой перелито дорожное полотно 9 дорог местного значения (высотой до 10 см - ред.), в том числе на 3 автодорогах проезд ограничен.

Подразделениями ГСЧС и коммунальными службами области во всех пострадавших районах употребляются инженерно-технические мероприятия для отвода воды с территории домохозяйств и проводится откачка воды из подвалов подтопленных домов и зданий в Тячевском, Раховском и Мукачевском районах.

В общем от ГСЧС для ликвидации последствий паводковой ситуации привлечены 75 человек личного состава, 2 плавсредства и 15 единиц техники.

А для ликвидации ледовых заторов льда привлечены 4 штатных пиротехнических группы.

Недавно в Карпатах сошло шесть лавин: три на трассу Нересница - Широкий Луг, и три – на трассу Межгорье - Колочава - Буштино.

Москаль успокаивает: Закарпатью больше не грозит ни ледоход, ни наводнение



Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что сейчас в области начался спад воды на основных реках края, пиротехники ГСЧС и военные 128-й бригады взорвали 20 ледовых заторов - лед, который угрожал паводком, прошел по Тисе в Венгрию. Теперь новых подтоплений на Закарпатье нет. Об этом он сообщил на своем сайте.

"Критическая ситуация с ледоходом и паводком на Закарпатье миновала. В первые часы ночи лед по Тисе прошел на территорию Венгрии, уровень воды в основных реках области пошел на убыль, новых подтоплений дворохозяйств за ночь не зафиксировано. По всем дорогам области (кроме местной дороги на Виноградовщине, что сейчас затоплена из-за излияние реки Боржвава) автомобильный проезд обеспечен. Проблем из водо-, газо- и энергообеспечениям нет, все коммуникации работают в штатном режиме", - сообщил Москаль.

По его словам, сейчас бригады спасателей откачивают воду из подтопленных в течение пятницы дворохозяйств. "Поскольку высота снега в горах в два раза превышает норму, в высокогорных районах области сберегается высокая вероятность восхождения лавин. На самых опасных участках дежурят бригады спасателей. Также установлено дежурство пиротехников - в местах на реках, где возможны скопления льда", - объяснил ситуацию председатель ОГА.

Он добавил, что в селе Нижний Быстрый на Хустщине, которое вчера отрезало от мира - река Река снесла подвесной мост, сегодня починили конструкцию - силами местных крестьян.

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