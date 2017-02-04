СМИ: Трамп пообещал Тимошенко не отменять санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, что США не будут отменять санкции против России и продолжат следить за конфликтом в Украине.
Об этом издание The Washington Post сообщает со ссылкой на представителей команды Тимошенко, которая находилась в Вашингтоне для участия в Национальном молитвенном завтраке.
По данным СМИ, Белый дом выступил с заявлением, которым подтвердил, что короткий разговор между Трампом и Тимошенко перед молитвенным завтраком во время фотосессии в четверг, 2 февраля, имел место.
Отмечается, что при этом "никаких формальных гарантий (относительно санкций) не было дано", а Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены насилием в восточной Украине.
Издание также ссылается на замглавы "Батькивщины" Григория Немырю, который также находился в Вашингтоне и подтвердил, что разговор имел место, но о том, что именно заявил Трамп, не сообщил.
"Тимошенко не будет давать никаких дальнейших комментариев из уважения к частной природе беседы с Трампом", - отметил он.
В пресс-службе лидера "Батькивщины" в настоящий момент от комментариев воздержались.
В свою очередь Джефф Бирнбаум, президент BGR Public Relations, которая представляет Украинский Национальный совет реформ, заявил: "Как участник молитвенного завтрака, Тимошенко, наверное, ожидала президента Трампа в коридоре рядом с уборной в надежде поймать его для рукопожатия".
"Не было никакой встречи. Президент пожимал руки многим и одной из них, наверное, была Тимошенко", - заявил Бирнбаум, пишет Рolitico.
В США для участия в ежегодном молитвенном завтраке с Дональдом Трампом отправились народные депутаты, среди которых Юлия Тимошенко, Юлия Левочкина, Павел Унгурян, Георгий Логвинский, Валерий Карпунцов и Оксана Билозир, а также глава САП Назар Холодницкий.
Молитвенный завтрак с президентом США проводится ежегодно, событие имеет закрытый характер, участие в нем можно принять по приглашению администрации или на платной основе.
Как известно, на 4 февраля в графиках президентов США и Украины запланирован телефонный разговор, который должен состояться в 16:45 (23:45 по киевскому времени).
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