Сотрудники Библиотеки украинской литературы в Москве выступили с заявлением в поддержку Шариной

Сотрудники Библиотеки украинской литературы в Москве категорически против иска на 2,4 млн рублей, поданного новым руководством Библиотеки украинской литературы (БУЛ) к временно отстраненному директору Наталье Шариной. Сотрудники также опасаются за судьбу учреждения из-за происходящих в нем изменений.

Об этом говорится в заявлении сотрудников Библиотеки.

"Мы удивились, узнав из новостей об иске от имени Библиотеки украинской литературы в Москве к Шариной Наталье Григорьевне о возмещении "ущерба", а также самой попыткой истца представить библиотеку в этой связи "потерпевшей". Мы решительно протестуем против того, чтобы от имени библиотеки делались заявления лицами, не имеющими ни малейшего отношения к библиотечному делу. На наш взгляд, предъявляемые истцом к Шариной претензии циничны и безнравственны, они позорят и библиотеку, и город, и страну", - сказано в заявлении.

В нем также уточняется, что "за год управления библиотекой нынешний временно назначенный директор Видинеева Наталья Андреевна, увы, не предприняла ни единого шага по развитию и сохранению библиотеки… не заслужила уважения у сотрудников библиотеки по причине своего непрофессионализма, далекого от элементарных этических норм поведения, несовместимых со статусом руководителя учреждения культуры".

Сотрудники Библиотеки, подписавшие заявление, видят во всем этом "целенаправленный, последовательно, шаг за шагом совершающийся подрыв деятельности государственного учреждения", единственной на всю России библиотеки украинской литературы.

В заключение заявления сотрудники выражают полное доверие находящейся в Москве под домашним арестом Наталье Шариной, которую они называют "Библиотекарем с большой буквы, библиотекарем по призванию".

Ранее адвокат Шариной, руководитель "Команды 29" Иван Павлов сообщил российским СМИ, что БУЛ в лице ее нового руководителя заявила гражданский иск к отстраненному директору на 2,4 млн рублей, после чего сотрудники Библиотеки и посчитали нужным выступить со своим заявлением. Это Крикуненко В.Г., зав отделом украиноведения, культурно-просветительских программ, ветеран труда; Мунтян Т.Г., зав отделом комплектования библиотечного фонда; Мурашов С.Л., библиотекарь отдела обработки литературы; Расаденкова Е.В., завотделом хранения и выдачи библиотечного фонда, ветеран труда.

Как сообщалось, правоохранительные органы РФ 28 октября 2015 года провели обыски в Библиотеке украинской литературы, после чего ее директор Наталья Шарина была задержана. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ ( разжигание национальной ненависти и вражды, а также унижение человеческого достоинства). 5 апреля директору библиотеки было предъявлено еще одно обвинение - в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По словам адвоката Ивана Павлова, предъявления второго обвинения было сделано для подстраховки, из-за неуверенности в весомости первого.

2 ноября Мещанский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной по существу.

Книжный фонд Библиотеки украинской литературы (БУЛ) передадут Центру славянских культур, который создается на базе Библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино ("Иностранка"), о чем предварительно шла речь еще в июле 2016 года.

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