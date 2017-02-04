За сутки позиции ВСУ были обстреляны 115 раз, трое бойцов погибли, семеро ранены – штаб

Боевики за минувшие сутки, 3 февраля, 115 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук.

"Трое наших военных погибло, семеро ранены", – говорится в сообщении.

На Донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 Град, боевики вели огонь по Галициновке. С 152 и 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов обстрел производился по Авдеевке, Луганскому, Троицкому и Зайцево. По Песках, Каменке, Авдеевке и Луганскому - неоднократно огонь вели танки. Из стрелкового оружия боевики открывали огонь по Зайцево.

На Мариупольском направлении с РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122-мм артиллерии была обстреляна Талаковка. Из 120 и 82-мм минометов - Водяное, Красногоровка, Новотроицкое, Лебединский, Павлополь, Широкино, Марьинка и Чермалик. С гранатометов - Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер. По Водяному и Лебединскому боевики стреляли из БМП, по Чермалыку из ПТРК, а по Широкино из БМП и танков.

На Луганском направлении оккупанты со 152 и 12-мм, 120 и 82-мм минометов боевики вели огонь по Троицкому, Попасной, Новоалександровке и Новозвановке. С гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому и Катериновке. Гранатометы и снайпер "работали" по Станице Луганской и Валуйскому. Зенитные установки вели огонь по Троицкому.

В то же время, как сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, второй раз за сутки Сартана оказалась под артиллерийским огнем боевиков,.

"Около 23.00 террористы нанесли артудары по поселку Кальмиусского района Мариуполя. Половина поселка обесточена. Есть повреждения домов", - говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук.

Сразу после обстрелов поселок объезжает Сартанская группа быстрого реагирования. Информации о количестве разрушений и жертв среди мирного населения в Нацполиции пока нет.

Правоохранители отметили, что по предварительной информации снаряды упали примерно в том же районе, что и во время утреннего обстрела.

Отметим, как заявил ранее первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Александр Хуг, вследствие боевых действий в городе Авдеевка Донецкой области существует угроза возникновения гуманитарной и экологической катастрофы в регионе.

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