Боевики начали штурм позиций ВСУ в районе Авдеевской промзоны

В зоне проведения АТО боевики, несмотря на договоренности о режиме прекращении огня, начали штурмовые действия позиций сил АТО в районе Авдеевской промзоны с применением 152-мм орудий и минометов калибра 120 мм. Об этом по состоянию на вечер 4 февраля сообщили в пресс-центре штаба АТО.
"Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня для восстановления поврежденных электросетей в Авдеевке российско-оккупационные войска грубо нарушили режим "Тишина". Около 17:30 оккупанты начали штурмовые действия наших позиций в районе Авдеевской промзоны с применением 152-мм орудий и минометов 120 мм калибра", - заявили в штабе.
"Противник намеренно срывает ремонтные работы с целью обострения гуманитарных проблем в городе", - подчеркнули в штабе АТО.
По сообщению Минобороны Украины, боевики начали штурмовые действия в районе опорного пункта "Орел".
"Начальник Генштаба доложил президенту Украины о нарушении режима "тишины", который предварительно был достигнут... Также сообщено СЦКК и ОБСЕ и проинформировано об адекватном реагировании на нарушение из равнозначного вооружения, которое применяют российско-оккупационные войска", - отметили в Минобороны.
По данным пресс-центра штаба АТО, по состоянию на 18:00 4 февраля зафиксировано 35 обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков. На Донецком направлении боевики обстреливали Каменку и Авдеевку из танков и БМП, Новолуганское - из артиллерии калибра 152 мм, Авдеевку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, Зайцево - из стрелкового оружия.
На Мариупольском направлении из минометов различных калибров и гранатометов обстрелян Чермалык, Широкино, Красногоровка, Павлополь, Водяное, Талаковка. По Чермалыку огонь вел танк.
"В направлении Луганска по Новозвановке вели огонь из РСЗО БМ-21 "Град". Из минометов различных калибров - по Богуславскому, Попасной и Новозвановке. Попасную обстреливал снайпер, а по Желтому боевики вели огонь из стрелкового оружия", - сообщили в штабе.
Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.
Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.
В городеобъявили чрезвычайное положение.
Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.
При этом из-за обстрелов бригады электромонтажников не могут выйти в район повреждения ЛЭП.
31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.
1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.
Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.
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