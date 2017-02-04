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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 4 февраля 2017 г.
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В Белом доме анонсировали телефонный разговор Трампа и Порошенко
время публикации: 11:20
последнее обновление: 11:25
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В Белом доме анонсировали телефонный разговор Трампа и Порошенко

Президент США Дональд Трамп на выходных проведет телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом заявили в Белом доме, сообщает "112 Украина".

Отмечается, что Трамп также поговорит с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Трамп проводит выходные на своей вилле во Флориде, куда улетел из Вашингтона в пятницу вечером.

Разговор с президентом Украины Порошенко состоится в 16.45 по восточному времени США (01.45 по Киеву воскресенья).

Ранее в Администрации президента Украины заявили, что дата визита президента Украины Петра Порошенко в Соединенные Штаты Америки для возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом прорабатывается.

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// NEWSru.ua // В мире // 2 февраля 2017 г.

InoPressa. Обострение в Украине: что скажет новая администрация США?
// NEWSru.ua // Пресса // 2 февраля 2017 г.

The Washington Post. Трамп принес присягу, ракеты падают на Украину (редакционная статья)
// NEWSru.ua // Пресса // 1 февраля 2017 г.

В МИД обеспокоены, что Трамп захочет исключить Киев из переговоров по Донбасу
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Суббота, 4 февраля 2017 г.  

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