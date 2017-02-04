В Белом доме анонсировали телефонный разговор Трампа и Порошенко

Президент США Дональд Трамп на выходных проведет телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом заявили в Белом доме, сообщает "112 Украина".
Отмечается, что Трамп также поговорит с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Трамп проводит выходные на своей вилле во Флориде, куда улетел из Вашингтона в пятницу вечером.
Разговор с президентом Украины Порошенко состоится в 16.45 по восточному времени США (01.45 по Киеву воскресенья).
Ранее в Администрации президента Украины заявили, что дата визита президента Украины Петра Порошенко в Соединенные Штаты Америки для возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом прорабатывается.
|
Cсылки по теме:
Трамп поругался по телефону с премьер-министром Австралии, а президенту Мексики пригрозил американскими военными
// NEWSru.ua // В мире // 2 февраля 2017 г.
InoPressa. Обострение в Украине: что скажет новая администрация США?
// NEWSru.ua // Пресса // 2 февраля 2017 г.
The Washington Post. Трамп принес присягу, ракеты падают на Украину (редакционная статья)
// NEWSru.ua // Пресса // 1 февраля 2017 г.
В МИД обеспокоены, что Трамп захочет исключить Киев из переговоров по Донбасу
// NEWSru.ua // Украина // 26 января 2017 г.
Порошенко надеется на встречу с Трампом в феврале и призвал США "быть великими снова"
// NEWSru.ua // Украина // 19 января 2017 г.