В Белом доме анонсировали телефонный разговор Трампа и Порошенко

Президент США Дональд Трамп на выходных проведет телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом заявили в Белом доме, сообщает "112 Украина".

Отмечается, что Трамп также поговорит с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Трамп проводит выходные на своей вилле во Флориде, куда улетел из Вашингтона в пятницу вечером.

Разговор с президентом Украины Порошенко состоится в 16.45 по восточному времени США (01.45 по Киеву воскресенья).

Ранее в Администрации президента Украины заявили, что дата визита президента Украины Петра Порошенко в Соединенные Штаты Америки для возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом прорабатывается.

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