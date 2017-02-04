Украинские врачи сохранили зрение британскому фотожурналисту, раненому в Авдеевке

Раненого в Авдеевке британского фотожурналиста Кристофера Нанна (Christopher Nunn) могут выписать уже через семь дней, сообщил министр информационной политики Юрий Стець.
"Врачам удалось сохранить зрение, он видит обоими глазами. Если все будет нормально, через 7 дней его могут выписать из больницы. Дальнейшее восстановление зрения будет зависеть от качественной реабилитации", - написал министр на своей странице в соцсети "Фейсбук" в субботу.
Стець также поблагодарил врачей из Днепра.
Как сообщалось, 2 февраля британский фотограф Нанн пострадал в результате обстрела боевиками Авдеевки. Фотографа с травмой глаза эвакуировали в 66 военный медицинский госпиталь, откуда после осмотра доставили в областную клиническую больницу им. Мечникова в Днепр. Затем, после необходимых обследований, перевели в специализированную клиническую офтальмологическую больницу, где провели операцию на глазах. Врачи выражали надежду, что Нанн будет видеть на оба глаза, но это будет длительный лечебно-реабилитационный процесс.
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