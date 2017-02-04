В Минобороны сообщили о погибших и раненых в зоне АТО. Среди боевиков растет дезертирство

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли за минувшие сутки в зоне проведения АТО, восьмеро получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий … трое украинских военнослужащих погибли, восемь получили ранения", - сказал он на брифинге в субботу, 4 февраля, в Киеве.

В рядах боевиков участились случаи дезертирства - разведка



Мотузяник уточнил, что один военнослужащий погиб под Троицким, двое – в районе н.п. Галициновка в результате обстрелов из "Градов", там же получил ранения один военный. Кроме того, двое ранены на Светлодарской дуге, по одному – в районе позиций шахты "Бутовка" и Песков, неподалеку от Чермалыка, в Гнутово и в Широкино.

Также Мотузяник со ссылкой на данные военной разведки сообщил, что представители Министерства обороны и Генерального штаба ВС РФ предупредили вожаков донецких боевиков, что в случае потери контроля над Ясиноватским плацдармом они будут смещены со своих "должностей".

По его словам, военно-политическое руководство РФ пытается заставить лидеров временно оккупированных территорий Украины к активизации боевых действий.

"Вчера в Харцызске утром состоялось совещание между так называемым главой "ДНР" Александром Захарченко и военными кураторами из Министерства обороны и Генерального штаба ВС РФ. Один из представителей России в ультимативной форме предупредил руководство так называемой "ДНР", что в случае потери контроля над Ясиноватским плацдармом последние будут смещены со своих должностей", - сказал Мотузяник.

"Чтобы уменьшить количество случаев дезертирства в рядах боевиков, начальник штаба так называемой "ДНР" распорядился устанавливать в тыловых районах блокпосты с целью выявления боевиков, которые самовольно оставляют боевые позиции", - сказал Мотузяник.

Ранее Главное управление разведки заявило, что 2 февраля главарь боевиков так называемой "ДНР" Захарченко отдал распоряжение отправить на линию столкновения личный состав из состава подразделения личной охраны.

В рядах боевиков участились случаи дезертирства - разведка



С возобновлением активных боевых действий в зоне АТО в расположении российских оккупационных войск участились случаи самовольного оставления военнослужащими своих подразделений и передовых позиций.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на своей странице в Фейсбуке.

"С возобновлением активных боевых действий в стане российских оккупационных войск наблюдается снижение морально-психологического состояния личного состава и увеличение случаев самовольного оставления подразделений военнослужащими 1 АК (Донецк) ВС РФ, в т.ч. с оружием", - говорится в сообщении.

Так, в частности, по информации ГУР, 3 февраля 8 военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) самовольно оставили передовые позиции с оружием.

В связи с этим по распоряжению начальника штаба 1 АК в тыловых районах установлены блокпосты с целью выявления военнослужащих, которые самовольно оставили боевые позиции. Для осуществления "заградительных" функций на блокпостах с правом применения оружия привлечены: на Донецком направлении - военнослужащие отдельного комендантского полка (Донецк) 1 АК и подразделения т.н. "внутренних войск", которые в т.ч. укомплектованы военнослужащими Федеральной службы войск национальной гвардии РФ; на Мариупольском направлении - специальные подразделения охраны 1 АК и представители военной комендатуры.

Кроме того, по информации ГУР МОУ, с целью избежания отправки на передовую и участия в боевых действиях более 30 военнослужащих 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК написали рапорты на увольнение со службы. Командованием полка принято решение относительно содержания данных лиц под арестом.

В то же время проблема неукомплектованности личным составом в подразделениях полка, которая возникла в ходе ведения активных боевых действий в районе Авдеевки, решается прикомандированием военнослужащих из других соединений и частей 1 АК и созданием сводных подразделений.

Cсылки по теме: