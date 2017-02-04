СМИ: Меркель пообещала Порошенко не договариваться за спиной Киева

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заверила президента Петра Порошенко в том, что не допустит никаких геополитических соглашений по Украине, которые игнорируют позицию Киева. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает в статье для DT.UA Сергей Рахманин.

"Во время недавнего визита Петра Порошенко в Берлин Ангела Меркель (по данным источников) заверила главу украинского государства, что не допустит никаких внешнеполитических соглашений за спиной Украины. Вероятность ее переизбрания на роль федерального канцлера, как и ранее, высока, и наличие такого союзника для Украины - важное обстоятельство", - подчеркнул он.

По словам автора, в ближайшее время именно Германия может остаться единственным "большим" союзником Украины.

Автор также сообщает, что украинская сторона направит на переговоры с новой администрацией США экс-главу Администрации президента Украины Бориса Ложкина.

"По нашим данным, наладить мосты с Белым домом в Штаты отправляют Бориса Ложкина. Надо полагать, с пакетом инициатив (в том числе коммерческих)", - говорится в статье.

"Трамп- коммерсант, и можно попробовать заинтересовать его как коммерсанта. Печально, если украинская власть попытается заинтересовать лично Трампа (что, к сожалению, вполне возможно). Необходимо, чтобы Трамп понял, чем для США интересна, полезна и выгодна Украина. Альтруистом он точно не будет", - констатирует журналист.

Как сообщалось, Порошенко посетил Германию с официальным визитом 30 января. Он прервал визит в связи с угрозой гуманитарной катастрофы в Авдеевке.

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