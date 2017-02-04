В Днепре задержали подозреваемого в разработке "схем Курченко" – генпрокурор

Сотрудники Службы безопасности Украины в пятницу, 3 февраля, задержали в Днепре подозреваемого в разработке схемы бизнесмена Сергея Курченко по фиктивному транзиту горючего. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сегодня в Днепре служба К СБУ задержала Костюка, которого следствие подозревает в разработке этой аферы Курченко", - написал генпрокурор на странице в Фейсбук.

Он напомнил, что на этой неделе прокуратура Одесской области совместно с Нацполицией "вышла на решающий этап в расследовании одной из крупнейших афер Курченко через фиктивный транзит 800 тысяч тонн горючего".

"Задержаны местные таможенники, которые дали важные показания о схеме хищения 1,2 млрд гривен из госбюджета. Благодарим суд за адекватные делу залоги в 9 млн гривен", - добавил генпрокурор.

Луценко уверен: "Приговор Курченко становится все ближе. Конфискация в государственную собственность стратегического Одесского нефтеперерабатывающего завода – тоже".

Как сообщалось, Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 – начала 2014 гг. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. В частности, в указанный период Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд гривен путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения.

В то же время, фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.

С марта 2014 года Курченко находится в международном розыске.

2 февраля стало известно, что прокуратура Одесской области совместно с полицией и СБУ в рамках расследования "дела Курченко" установила факт использования Одесского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) для уклонения от налогов в особо крупных размерах: на ОНПЗ было поставлено для переработки якобы с целью дальнейшего реэкспорта 800 тысяч тонн нефтепродуктов. Однако фактически нефтепродукты не реэкспортировались, а оставались в Украине. В результате с 2012 по 2014 гг. государству был нанесен ущерб в сумме 1,2 млрд гривен.

Реализовать данную схему Курченко помогали сотрудники таможни, налоговых органов и частные предприниматели. Объявлено о подозрении в содействии действия по уклонению от уплаты налогов, подделке документов трем государственным инспекторам Одесской таможни и двум представителям частных компаний.

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