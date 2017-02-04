Украина получила отказ РФ в экстрадиции 12 "экс-беркутовцев" и сама выпустила одного из подозреваемых

РФ отказала Украине в экстрадиции 12 "экс-беркутовцев", так как ими было получено российское гражданство.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Суд выпустил одного из экс-"беркутовцев", подозреваемого в убийствах на Майдане



"Это мы говорим об эпизоде 20 февраля, где инкриминируется причастность к расстрелам 26 "беркутовцам", 5 из которых находятся под стражей и происходят судебные заседания. Другие в розыске. Мы, учитывая оперативные данные о том, что они могут находиться на территории РФ, направили запросы об их экстрадиции из РФ. Мы направили об экстрадиции всех 21, но на сегодня пришел ответ, что 12 человек получили гражданство РФ, двое из них - право на временное проживание", - заявил Горбатюк.

Он также отметил, что экс-командир спецроты "Беркут" Дмитрий Садовник получил российское гражданство через полтора месяца после того, как сбежал из-под домашнего ареста в Украине.

"Что интересно, что командир этой роты Садовник, который незаконно был освобожден из-под стражи в октябре 2014 года, уже в начале декабря того же года получил гражданство, то есть через полтора месяца, человек, сбежавший у нас из-под домашнего ареста уже получил. Наверное, была какая-то упрощенная процедура. А если говорить о законодательстве РФ, упрощенное применяется к тем, кто принес какую-то пользу РФ, то возникает вопрос, почему была такая скорость в предоставлении гражданства", - отметил Горбатюк.

Начальник департамента спецрасследований ГПУ сообщил, что по экстрадиции остальных "экс-беркутовцев" ответа от РФ пока не поступало.

Как известно, экс-сотрудников "Беркута" обвиняют в расстреле 39 участников массовых протестов на киевском Майдане Независимости и ул. Институтской 20 февраля 2014 года.

В марте-апреле 2014 года правоохранители задержали, а суд арестовал экс-сотрудников "Беркута" Сергея Зинченко и Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника по подозрению в убийствах на Институтской. В сентябре 2014 г. Садовник был отпущен судом под домашний арест, а в октябре экс-командир роты "Беркута" сбежал.

В январе этого года сообщалось, что Москва через главарей ОРДЛО добивается освобождения в рамках минского процесса беркутовцев, осужденных за расстрел участников Революции достоинства, а также фигурантов дела "2 мая" в Одессе.

Служба безопасности Украины подтверила запрос боевиков на передачу обвиняемых в расстреле активистов Евромайдана экс-"беркутовцев", но исключила их обмен или выдачу.

Суд выпустил одного из экс-"беркутовцев", подозреваемого в убийствах на Майдане



Апелляционный суд освободил из-под стражи бывшего харьковского "беркутовца" Виталия Гончаренко, который подозревается в совершении преступлений против протестующих на Майдане, а также был одним из организаторов нападения на журналистов "Громадського" 29 января 2015 года.

Об этом сообщил "Громадському" начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, непонятно, почему суд принял такое решение.

"Суд у нас имеет привычку объявлять резолютивную часть, а потом сидеть и думать, почему его освободили. А почему предыдущих двух освободили? Они считают, что он не должен быть под стражей, достаточно домашнего ареста. И все", - сказал Горбатюк.

Он также отметил, что риск побега, три убийства, которые инкриминируют Гончаренко, а также нападение на журналистов для суда не является убедительным доказательством для ареста.

Гончаренко вместе с еще тремя экс-бойцами "Беркута" был задержан в июне этого года в Харькове.

Все четверо на момент задержания работали в полиции. Двоих из них - Александра Белова и Виталия Гончаренко обвиняют в убийстве трех майдановцев 18 февраля 2014 года в Крепостном переулке, еще двух в том, что они сбросили с колоннады на улице Грушевского 20 января 2014 года двух митингующих.

К материалам дела относительно него прокуроры еще пытаются включить эпизод с избиением журналистов "Громадського" на посту ГАИ Песочин. 29 января 2015 года беркутовцы Гончаренко, Костюк и Рияко остановили журналистов Анастасию Станко и Константина Реуцкого для проверки документов, когда те возвращались из командировки из зоны боевых действий.

Беркутовцы решили проверять вещи журналистов, и когда те начали снимать, работники милиции украли у них камеру "гоупро", а Реуцкого бросили на землю и били ногами.

Позже бойцы "Беркута" говорили журналистам, что "им ничего не было за Майдан, и сейчас тоже не будет".

Гончаренко, которого подозревают в убийстве 3 человек 18 февраля 2014 года во время событий на Евромайдане, 24 ноября 2016-го оставили под стражей.

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