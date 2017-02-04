Боевики обстреляли украинских электриков в Авдеевке, восстановительные работы приостановлены

Боевики обстреляли украинских электриков, которые восстанавливали линии электропередач для Авдеевки (Донецкая область). Об этом написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, ссылаясь на информацию вице-премьера Геннадия Зубко.

Более 150 зданий в Авдеевке повреждены из-за обстрелов, воды осталось на 3-4 дня

Инфраструктура в Авдеевке работает в штатном режиме, в понедельник запустят школы и детсады



"Несмотря на режим тишины, российские боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы для возобновления поставок электроэнергии в Авдеевку. - Об этом проинформировал президента вице-премьер Геннадий Зубко. Восстановить ремонтные работы не удалось из-за прицельного огня", - написал Цеголко на своей странице в Фейсбук.

Он проинформировал, что о случившемся проинформированы ОБСЕ и международные партнеры.

"Украина требует от России немедленно прекратить огонь", - отмечается в сообщении.

Также специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила в Твиттер, что работы на Донецкой фильтровальной станции были прерваны из-за обстрела.

"ДФС: работы прерваны. Режим прекращения огня нарушен. Гражданское население продолжает страдать. Прекратите огонь сейчас!", - говорится в сообщении.

Более 150 зданий в Авдеевке повреждены из-за обстрелов, воды осталось на 3-4 дня



За последнюю неделю в результате интенсивных обстрелов со стороны боевиков в Авдеевке повреждено или разрушено более 150 жилых домов и зданий.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Авдеевки Павла Малыхина.

"За эти дни в Старой Авдеевке было повреждено 144 частных дома, 8 многоэтажек, в них - 22 квартиры. Уничтожено 4 гаража и повреждено здание железнодорожной станции", - сообщил Малыхин.

Глава ВГА отметил, что за минувшие сутки пострадавших среди гражданского населения нет.

"В результате последнего обстрела были ранены 2 сотрудника ГосЧС, одна женщина погибла, еще один человек ранен. Также ранения получил журналист", - отметил Малыхин.

Он добавил, что сейчас Авдеевка остается без света, восстановительные работы продолжаются, в квартирах поддерживается минимальный уровень тепла, в городе организован подвоз воды и продуктов питания, действует пункт обогрева.

Как сообщает "Радио Свобода", также Малыхин сообщил, что воду в Авдеевку по централизованному водопроводу подают по часам примерно раз в сутки, отфильтрованной воды осталось на 3-4 запуска.

После этого, по словам Малыхина, питьевой и технической водой жителей города будет обеспечивать ГСЧС.

Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона СЦКК предоставила письменное подтверждение о прекращении огня и специалисты вышли на участок порыва линий электропередач в Авдеевке.

Бои возле Авдеевки продолжаются с 29 января.

Инфраструктура в Авдеевке работает в штатном режиме, в понедельник запустят школы и детсады



В Авдеевке управления казначейства, Укрпочта, больница, полиция, канализационно-насосная станция и фильтровальная станция работают в штатном режиме, возле всех социально-значимых объектов города подключены 24 передвижных электрогенератора.

Об этом вечером 4 февраля сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Фейсбуке.

"Вчера (3 февраля) в городе работали две школы - №7 и №1, в них обучались 228 детей. В понедельник, по возможности, запустим и другие школы и детские сады. Школы и детские учреждения города обеспечены бомбоубежищами", - отметил он.

Также Жебривский сообщил, что в Авдеевке работает 11 пунктов обогрева населения, а при координационном штабе в Авдеевке круглосуточно работает "горячая линия": (06236) 3-15-44.

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