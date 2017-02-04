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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 4 февраля 2017 г.
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Уничтоженный луганский сепаратист был вероятным кандидатом для замещения Плотницкого – журналист
время публикации: 21:00
последнее обновление: 21:14
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Уничтоженный в Луганске "начальник "милиции "ЛНР" Олег Анащенко был наиболее близок к российскому военному командованию, имел самостоятельные контакты, связи

Уничтоженный в Луганске "начальник "милиции "ЛНР" Олег Анащенко был наиболее близок к российскому военному командованию, имел самостоятельные контакты, связи. Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Юрий Бутусов.

"По своему влиянию среди силовиков "ЛНР" в настоящее время с Анащенко соперничал только "начальник "Министерства государственной безопасности "ЛНР" Леонид Пасечник", - отметил он.

"Анащенко мог быть одним из наиболее вероятных кандидатов для замещения непопулярного Плотницкого. Но уже не станет", - подчеркнул журналист. Теперь, продолжил Бутусов, в "руководстве "ЛНР" осталось только две самостоятельных влияющих на силовиков фигуры, имеющих самостоятельные контакты с российскими "кураторами", - это Плотницкий и Пасечник.

"И что-то подсказывает, что разборки бандитов в Луганске будут продолжаться, пока кто-то из них не доберется до своего соперника", - считает он.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва автомобиля в центре Луганска в субботу ликвидирован "начальник управления народной милиции" террористической организации "ЛНР" Олег Анащенко. В "ЛНР" данный инцидент уже успели назвать "терактом".

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Суббота, 4 февраля 2017 г.  

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