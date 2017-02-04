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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 4 февраля 2017 г.
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Боевики не пропустили гуманитарную помощь для жителей оккупированных территорий
время публикации: 14:42
последнее обновление: 14:49
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В пятницу боевики не пропустили на оккупированную территорию 4 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом. Об этом сообщает в субботу Государственная пограничная служба.

"Недавно в КПВВ "Майорское" было оформлено 4 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от благотворительной организации "Человек в беде". Благотворительная организация направляла жителям неконтролируемой территории гигиенические наборы общим весом почти 26 тонн. Однако вчера днем незаконные вооруженные формирования вернули грузовики с гуманитарным грузом без объяснения причин не пропуска", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее боевики также не пропускатили 16 грузовиков с гуманитарным грузом от Красного Креста, предназначавшимся для жителей Донецкой области.

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Суббота, 4 февраля 2017 г.  

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