Российская сторона СЦКК письменно подтвердила прекращение огня, в Авдеевке заработали ремонтники и саперы

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона СЦКК предоставила письменное подтверждение о прекращении огня и специалисты вышли на участок порыва линий электропередач в Авдеевке.

В Авдеевке восстановили подачу тепла в двух домах - Зубко



"С утра группы электромонтеров и саперов снова вышли на линию порыва ЛЭП под Авдеевкой. От российской стороны в СЦКК получили письменное подтверждение о прекращении огня", - написал он на странице в Фейсбук.

Жебривский также сообщил, что минувшей ночью снова были обстрелы города с прямыми попаданиями в дома в районе улицы Соборной.

Всего, по его данным, за неделю противник повредил в Авдеевке (по состоянию на вечер 3 февраля) 114 частных домов, 22 квартиры в многоэтажных домах. Также повреждена железнодорожная станция Авдеевки и 4 частных гаража.

Также по его словам в Авдеевке основные усилия направлены на восстановление поврежденных в результате обстрелов жилых домов и объектов инфраструктуры.

"Сейчас максимальные усилия направляем на восстановительные работы в частном секторе Авдеевки и обеспечение его жителей продуктами питания. Утром автомобили с продуктами питания и водой выехали в частный сектор. Продолжают работать военные полевые кухни", - написал он.

Жебривский отметил, что из местных жителей созданы строительные бригады для восстановления поврежденных домов и объектов инфраструктуры.

"В Авдеевке полным ходом идут восстановительные работы, и это также добавляет оптимизма и уверенности жителям города", - добавил он.

Что касается отопления, то, по данным главы Донецкой ОВГА, Авдеевский коксохимический завод "сверхусилиями обеспечивает в теплосетях жилого сектора температуру теплоносителя на уровне 70 градусов".

В Авдеевке восстановили подачу тепла в двух домах - Зубко



Подача тепла восстановлена в двух жилых домах в Авдеевке после обстрела 2 февраля. В то же время пятиэтажка, подвергшаяся обстрелу минувшей ночью, осталась без тепла, сообщил вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

"Российские боевики ночью обстреляли город. Снаряды попали в пятиэтажку по ул. Соборной. Жертв и раненых нет. Отопление в обстрелянном доме отключили", - написал Зубко на странице в Фейсбук, добавив, что уже восстановлено отопление в подъездах 9- и 5-этажки после обстрела 2 февраля.

По данным вице-премьера, температура в домах поддерживается на уровне от 18 до 22 градусов тепла, температура на улице +1.

Он также проинформировал о том, что за минувшие сутки в Авдеевку поступило 10 т шифера, 40 т бруса и дерева, 5 т фанеры, одна тонна гвоздей, 10 т цемента, а также рубероид, полиэтиленовая пленка и другие необходимые стройматериалы.

3 февраля президент Украины Петр Порошенко провел совещание по вопросу электроснабжения Авдеевки.

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