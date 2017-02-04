В Луганске при взрыве автомобиля погиб один из местных главарей

В субботу утром, 4 февраля, в Луганске взорвался внедорожник Toyota. Об этом со ссылкой на структуры боевиков сообщает РИА "Новости".

"Около 8 утра прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota", - сообщил собеседник агентства.

В результате взрыва погиб "начальник управления Народной милиции" террористической организации "ЛНР" Олег Анащенко. Об этом сообщает ресурс боевиков "Луганский информационный центр" со ссылкой на "пресс-службу Народной милиции".

Там назвали взрыв терактом.

"4 февраля в 07.50 на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный в результате террористического акта - подрыва автомобиля - убит начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Анащенко О. В.", - говорится в сообщении.

Во взорванном автомобиле, кроме Анащенко, находился еще один человек, он также погиб.

"Оборонное ведомство" террористической организации "ЛНР" считает, что подрыв автомобиля в Луганске, был совершен сотрудниками украинских спецслужб. Об этом ресурсу боевиков "Луганский информационный центр" заявил "официальный представитель Народной милиции" Андрей Марочко.

"Предположительно, теракт совершен украинскими спецслужбами с целью дестабилизации обстановки в Республике", - сказал он.

"Заказчиков и исполнителей этого чудовищного террористического акта мы обязательно найдем, и они понесут заслуженное наказание", - заверил Марочко.

Напомним, по Луганску с сентябре 2016 года по сегодняшний день прокатилась серия "арестов" и странных смертей и исчезновений. Так, ранее, 27 января, в Москве скончался бывший главарь террористической организации "ЛНР" Валерий Болотов. Боевики сообщили, что смерть наступила от сердечного приступа. Однако, его вдова считает, что его отравили.

6 августа, главарь "ЛНРовцев" Игорь Плотницкий пережил покушение. Его личный автомобиль подорвали неизвестные.

Немногим ранее, 19 сентября 2016 года, в Москве на Рублевке был застрелен основатель пророссийской сепаратистской организации "Оплот" Евгений Жилин, в составе которой начинал свою незаконную деятельность "ДНРовец" Александр Захарченко. А накануне этого события, 18 сентября, стало известно о смертельном "отравлении грибами", случившемся с родителями Плотницокого в российском Воронеже. Также Плотницкий объявил в розыск своего бывшего соратника Алексея Карякина, который ранее возглавлял так называемый "парламент "ЛНР".

Затем, 21 сентября 2016 года, Плотницкий заявил о предотвращении "очередной попытки переворота", следом за которой, сказал он, в Луганск и окрестности якобы "должна была зайти украинская армия". "Коллега" Плотницкого Захарченко тогда прокомментировал, что у них "тоже что-то примерное готовилось". Более того, Захарченко подтвердил, что отправлял в помощь Плотницкому в связи с "переворотом" незаконное вооруженное формирование "Спарта" во главе с одиозным Моторолой, которого позже - 16 октября 2016 года - взорвали в лифте в Донецке.

Позже в сентябре 2016 года "мэр" Красного Луча (Луганская область) Юрий Кондратенко призвал "поддержать руководство народной милиции в борьбе с казнокрадом Плотницким". А перед этим батальон боевиков-"ЛНРовцев" "Призрак" им. А.Б. Мозгового" заявлял о зачистке со стороны главаря "ЛНР" Плотницкого.

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