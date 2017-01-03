Защита через суд требует заслушать показания Януковича

Адвокаты экс-президента Виктора Януковича просят через суд заслушать показания их подзащитного. Об этом говорится в сообщении адвокатской компании, что обеспечивает защиту Януковичу, пишет Украинская правда.

Защита требует признания противоправным "лишение Печерским судом Виктора Януковича права на правосудие и права представить показания".

"Мы подали иск 28 декабря 2016 и надеемся, что решением Окружного админсуда Киева суд будет обязан выполнить требования статей 55 и 129 Конституции Украины, ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Международного пакта о гражданских и политических правах человека и допросить Виктора Януковича лично", - отметил адвокат Виталий Сердюк

По словам адвоката, "системные отказы" Печерского суда взять у Януковича объяснения по всем предъявленным ему подозрениями и, в частности, недавно по поводу госизмены - "это грубое нарушение личного права человека на защиту, гарантированное рядом нормативно-правовых актов и угроза вынесения необоснованного приговора".

"Любому гражданину нашего государства Конституцией, КПК, Международным пактом о гражданских и политических правах, Конвенцией о защите прав человека гарантировано право быть допрошенным по делу, в котором выдвигаются обвинения", - отметил адвокат

"Печерским райсудом уже неоднократно эти гарантии нарушались, и моему клиенту безосновательно отказывалось в предоставлении в судебных процессах показаний, без которых невозможно объективно установить истину", - отметил адвокат.

Как сообщалось, Янукович подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти Российской Федерации в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, ведения агрессивной войны.

Таким образом, Януковичу инкриминируются преступления, предусмотренные частью 1 статьи 111, частью 5 статьи 27, частью 3 статьи 110, частью 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины.

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