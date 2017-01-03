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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 3 января 2017 г.
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Ляшко в новогоднюю ночь раздавал бездомным сырые яйца
время публикации: 08:43
последнее обновление: 08:44
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В новогоднюю ночь народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко раздавал киевским бездомным на ЖД вокзале еду. Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

Нардеп принес людям колбасу, сало, чеснок, хлеб и сырые яйца. На все это он дал бездомным кулечки, чтобы они разделили еду на всех. Когда Ляшко раздал продовольствие, он сказал, чтобы люди кушали и не пили алкоголь.

Пользователи соцсети удивились наличию сырых яиц. Некоторые задались вопросом, каким образом бездомные смогут их съесть.

Ляшко также получил и хорошие отзывы за свой поступок. Пользователи отметили, что бездомным очень тяжело, и это хорошая идея.

Негативные отзывы также присутствовали. Ляшко назвали "показушником" , отметив, что он собрал небогатый стол, и "икорки красной для голодающий пожалел".

Ранее сообщалось, что в Киеве появились холодильники с едой для нуждающихся.

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