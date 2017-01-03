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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 3 января 2017 г.
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Боевики за день 23 раза обстреляли позиции сил АТО, один военный ранен
время публикации: 18:54
последнее обновление: 18:54
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Боевики сегодня 23 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе, один военнослужащий был ранен
Боевики сегодня 23 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе, один военнослужащий был ранен

Боевики сегодня 23 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе, один военнослужащий был ранен.

Об этом во вторник 3 декабря сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В частности, на Мариупольском направлении из вооружения БМП и гранатометов оккупанты неоднократно стреляли по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы.

Кроме того, по данным пресс-центра штаба АТО, из гранатометов и стрелкового оружия боевики в течение дня многократно обстреливали Новозвановку, что на Луганском направлении.

На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов террористы обстреляли Луганское, а из стрелкового оружия – Зайцево и Луганское.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО погибших среди украинских военных нет. Как заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, за прошедшие сутки силы АТО понесли "небоевые санитарные и безповортоные потери".

Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе.

Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также, 23 декабря, силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки под Попасной.

1 января 2017-го, в первый день нового года, боевики 38 раз обстреляли позиции сил АТО, из них 26 раз – на мариупольском направлении.

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Вторник, 3 января 2017 г.  

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