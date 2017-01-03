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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 3 января 2017 г.
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Кабмин распорядился строить "Стену" ещё и на границе с Молдовой
время публикации: 19:46
последнее обновление: 20:01
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Кабмин распорядился строить "Стену" ещё и на границе с Молдовой

Кабинет министров Украины распространил действие плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Крыму на границу с Молдовой.

Согласно распоряжению №1060 от 28 декабря, правительство заменило Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на Министерство аграрной политики и продовольствия в перечне государственных органов, которым поручено обеспечить финансирование плана мероприятий в пределах расходов, предусмотренных в государственном бюджете Украины на соответствующий год, и за счет других источников финансирования, не запрещенных законодательством.

В сообщении, которое прилагается к распоряжению, отмечается, что принятие распоряжения будет способствовать повышению уровня защищенности участков российско-украинской и украинско-молдавской государственной границы.

Как сообщалось, в сентябре 2014 года бывший на то время премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о начале проекта "Стена". В июне того же года Кабмин одобрил проект, чья стоимость составляет около 150 миллионов долларов.

В конце 2015 года глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко сообщал, что реализация проекта "Стена" на то время сосредоточена на территории Черниговской и Харьковской областей. К концу 2016 в Харьковской области выполнили уже половину работ, а на Луганщине такие работы только начали.

В августе 2016 года Специализированная антикоррупционная прокуратура завела производства по проекту "Стена".

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