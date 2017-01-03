Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Высшем совете правосудия", сообщается на сайте Верховной Рады.

"03.01.2017 – возвращен с подписью от президента", - отмечено на странице данного закона на сайте парламента.

Как сообщила во вторник пресс-служба главы государства, он подписал этот закон во время встречи с председателем Высшего совета юстиции Игорем Бенедисюком и замглавы администрации президента Алексеем Филатовым.

"Орган, который снимает политическую составляющую в судебной ветви власти, убирает Верховную Раду из механизмов назначения, предоставления согласия на привлечение к ответственности и увольнение судей", - отметил преимущества создания этого Совета президент.

Он напомнил, что законопроект "О Высшем совете правосудия" получил положительные оценки Венецианской комиссии, партнеров из Европейского Союза и США. "Считаю, что это решительные действия по обеспечению ключевого права украинских граждан - права на справедливость, права на справедливый суд", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства поблагодарил Верховную Раду за поддержку закона и принятие в сроки, которые позволяют уже в 2017 году полноценно заработать Высшему совету правосудия.

Кроме того, Порошенко подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, которые, в частности, урегулируют вопрос финансирования этого нового органа.

Как сообщалось, народные депутаты приняли закон "О Высшем совете правосудия" в ночь на 21 декабря 2016 года.

Закон определяет статус, полномочия, основы организации и порядок деятельности Высшего совета правосудия. Согласно закону, Высший совет правосудия является коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского самоуправления, который действует в Украине на постоянной основе для обеспечения независимости судебной власти, ее функционирования на основе ответственности, подотчетности обществу, формирования добропорядочного и высокопрофессионального корпуса судей.

Документ предусматривает, что Высший совет правосудия принимает решения об увольнении судей с должности и дает согласие на задержание или арест судьи. Высший совет правосудия также обеспечивает осуществление дисциплинарным органом дисциплинарного производства в отношении судей.

В настоящее время согласие на задержание и арест судьи дает Верховная Рада.

Закон дает Высшему совету правосудия полномочия вносить представления о назначении судьи на должность, создавать органы для рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей, принимать решения о переводе судьи из одного суда в другой, согласовывать количество судей в суде, участвовать в определении расходов Госбюджета на содержание судов, органов правосудия, утверждать по представлению Государственной судебной администрации Украины нормативы кадрового, финансового, материально-технического обеспечения судов.

В состав Высшего совета правосудия входит 21 человек, 10 из них выбирает съезд судей из числа судей или судей в отставке, 2 назначает президент, 2 избирает Верховная Рада, 2 – съезд адвокатов, 2 – всеукраинская конференция прокуроров, 2 – съезд представителей юридических высших учебных и научных учреждений. Глава Верховного суда входит в Совет по должности.

Членов совета назначают сроком на четыре года. Одно и то же лицо не может занимать должность члена Высшего совета правосудия два срока подряд. Закон прописывает порядок избрания членов Высшего совета правосудия, их права и обязанности, порядок увольнения.

Прописана структура и организация деятельности Высшего совета правосудия. Для рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей Совет создает дисциплинарные палаты в состав каждой из них входит, по меньшей мере, четыре члена, значительная часть из них должна быть в прошлом судьями.

29 декабря на странице в Фейсбуке "пресс-центра судебной власти" сообщалось о том, что президент Украины Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия.

Cсылки по теме: