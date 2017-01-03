 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Вторник, 3 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия
время публикации: 12:52
последнее обновление: 13:34
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Высшем совете правосудия", сообщается на сайте Верховной Рады

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Высшем совете правосудия", сообщается на сайте Верховной Рады.

"03.01.2017 – возвращен с подписью от президента", - отмечено на странице данного закона на сайте парламента.

Как сообщила во вторник пресс-служба главы государства, он подписал этот закон во время встречи с председателем Высшего совета юстиции Игорем Бенедисюком и замглавы администрации президента Алексеем Филатовым.

"Орган, который снимает политическую составляющую в судебной ветви власти, убирает Верховную Раду из механизмов назначения, предоставления согласия на привлечение к ответственности и увольнение судей", - отметил преимущества создания этого Совета президент.

Он напомнил, что законопроект "О Высшем совете правосудия" получил положительные оценки Венецианской комиссии, партнеров из Европейского Союза и США. "Считаю, что это решительные действия по обеспечению ключевого права украинских граждан - права на справедливость, права на справедливый суд", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства поблагодарил Верховную Раду за поддержку закона и принятие в сроки, которые позволяют уже в 2017 году полноценно заработать Высшему совету правосудия.

Кроме того, Порошенко подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, которые, в частности, урегулируют вопрос финансирования этого нового органа.

Как сообщалось, народные депутаты приняли закон "О Высшем совете правосудия" в ночь на 21 декабря 2016 года.

Закон определяет статус, полномочия, основы организации и порядок деятельности Высшего совета правосудия. Согласно закону, Высший совет правосудия является коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского самоуправления, который действует в Украине на постоянной основе для обеспечения независимости судебной власти, ее функционирования на основе ответственности, подотчетности обществу, формирования добропорядочного и высокопрофессионального корпуса судей.

Документ предусматривает, что Высший совет правосудия принимает решения об увольнении судей с должности и дает согласие на задержание или арест судьи. Высший совет правосудия также обеспечивает осуществление дисциплинарным органом дисциплинарного производства в отношении судей.

В настоящее время согласие на задержание и арест судьи дает Верховная Рада.

Закон дает Высшему совету правосудия полномочия вносить представления о назначении судьи на должность, создавать органы для рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей, принимать решения о переводе судьи из одного суда в другой, согласовывать количество судей в суде, участвовать в определении расходов Госбюджета на содержание судов, органов правосудия, утверждать по представлению Государственной судебной администрации Украины нормативы кадрового, финансового, материально-технического обеспечения судов.

В состав Высшего совета правосудия входит 21 человек, 10 из них выбирает съезд судей из числа судей или судей в отставке, 2 назначает президент, 2 избирает Верховная Рада, 2 – съезд адвокатов, 2 – всеукраинская конференция прокуроров, 2 – съезд представителей юридических высших учебных и научных учреждений. Глава Верховного суда входит в Совет по должности.

Членов совета назначают сроком на четыре года. Одно и то же лицо не может занимать должность члена Высшего совета правосудия два срока подряд. Закон прописывает порядок избрания членов Высшего совета правосудия, их права и обязанности, порядок увольнения.

Прописана структура и организация деятельности Высшего совета правосудия. Для рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей Совет создает дисциплинарные палаты в состав каждой из них входит, по меньшей мере, четыре члена, значительная часть из них должна быть в прошлом судьями.

29 декабря на странице в Фейсбуке "пресс-центра судебной власти" сообщалось о том, что президент Украины Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия.

facebook

Cсылки по теме:

Президент подписал закон о Высшем совете правосудия. Емец: странными зигзагами, но мы двигаемся вперёд
// NEWSru.ua // Украина // 29 декабря 2016 г.

ВККС не допустила к конкурсу в Верховный Суд почти половину адвокатов и учёных
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.

Рада приняла закон о Высшем совете правосудия
// NEWSru.ua // Украина // 21 декабря 2016 г.

Обновлённый Верховный суд выберут на конкурсе
// NEWSru.ua // Украина // 8 ноября 2016 г.

Изменения в Конституцию в части правосудия вступили в силу
// NEWSru.ua // Украина // 30 сентября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 14:21
 В Польше арестовали украинца, который в Новый год спьяну сбил двух подростков
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 3 января 2017 г.  

Последняя новость – 14:21

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017