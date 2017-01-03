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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 3 января 2017 г.
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В Польше арестовали украинца, который в Новый год спьяну сбил двух подростков
время публикации: 14:21
последнее обновление: 14:21
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В польском городе Еленя Гура по решению суда арестовали украинца, который в новогоднюю ночь в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил двух польских подростков.

Об этом сообщает Польское радио.

"Суд на три месяца арестовал 30-летнего гражданина Украины, который в новогоднюю ночь, находясь под воздействием алкоголя, совершил наезд со смертельным исходом на двух девушек (14 и 16 лет) в городе Еленя Гура (Нижнесилезское воеводство)", - говорится в сообщении.

Прокуратура инкриминирует мужчине совершение аварии со смертельным исходом, а также управление транспортным средством под воздействием алкоголя. За совершение таких преступлений ему в общей сложности грозит 12 лет заключения.

Сам украинец не признал себя виновным в представленных обвинениях и сказал, что "не помнит, что произошло". Как сообщалось, в новогоднюю ночь 30-летний гражданин Украины, у которого в организме было обнаружено 1,83 промилле алкоголя, потерял управление над своим внедорожником. Он въехал на тротуар, где сбил двух девушек-подростков, которые скончались на месте.

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Вторник, 3 января 2017 г.  
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