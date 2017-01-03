Аллеров: в Нацгвардии Украины проводится реформа сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО

Командующий Национальной гвардией Украины (НГУ) генерал-лейтенант Юрий Аллеров подвел итоги 2016 года и обрисовал задачи и планы на 2017-й.

"Проводится реформа корпуса сержантского (старшинского) состава по стандартам НАТО - важная часть реформирования профессиональной Национальной гвардии Украины. Утверждена Концепция развития профессионального сержантского и старшинского состава Национальной гвардии Украины. (...) Запланировано создание вертикали должностей сержантского и старшинского состава и условий для их профессионализации; совершенствование системы их многоуровневой подготовки по мере приближения к принятой в странах НАТО, перераспределение ответственности сержантского и старшинского состава за состояние дел в военных коллективах", - рассказал Аллеров в интервью, опубликованном на сайте НГУ во вторник, 3 января.

Среди достижений минувшего года он назвал создание Центра подготовки инструкторов по боевой и специальной подготовке в соответствии со стандартами НАТО в Учебном центре, который уже выпустил 123 инструкторов, 96 - продолжают обучение.

Говоря о сотрудничестве НГУ с другими странами, командующий указал, что Нацгвардия расширяет взаимодействие с военными и правоохранительными структурами стран-членов и государств-партнеров ЕС и НАТО (Национальная гвардия Калифорнии, Войска карабинеров Италии, жандармерия Румынии, Национальная жандармерия Франции, Вооруженные силы Польши, жандармерия Турции, Народная вооруженная милиция КНР, Национальная гвардия Грузии) и др. Реализуются также различные проекты с оборонными, правоохранительными, (иногда - общественными) организациями США, Румынии и Эстонии. Кроме того, разворачивается сотрудничество с Министерствами обороны Канады, Великобритании и Швеции.

Аллеров также сообщил, что военнослужащие НГУ участвуют в международных операциях по поддержанию мира и безопасности (миссии ООН), 13 нацгвардейцев проходят службу за границей: в штаб-квартире ООН - один, в Демократической Республике Конго - 4, на Кипре - один, в Кот-д'Ивуаре - два, в Южном Судане - 4, в Либерии - один.

В контексте выполнения задач в зоне проведения антитеррористической операции командующий НГУ отметил, что сейчас нацгвардейцы вместе с другими силовыми структурами выполняет изоляционно-ограничительные и контрдиверсионные мероприятия в зоне АТО.

"Только за этот год военнослужащие подразделений специального назначения НГУ задержали и передали в органы Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины 409 человек, подозреваемых в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований и в уголовной деятельности на территории Украины и за ее пределами", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что Нацгвардию приняли в полицейскую ассоциацию Европы в статусе наблюдателя.

Cсылки по теме: