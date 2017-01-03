Главная военная прокуратура проверит законность "харьковских соглашений"

Главная военная прокуратура проверит законность соглашения о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота России в Крыму.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Печерский районный суд Киева 27 декабря своим постановлением разрешил Главной военной прокуратуре изъять в Министерстве иностранных дел оригинал соглашения о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота России в Крыму для проведения экспертизы", - написала она в своем Facebook.

Сарган цитирует решение суда: "У следствия есть достаточные основания полагать, что в указанных документах содержатся сведения, которые могут подтвердить факты нарушения процедур подготовки, принятия, подписания и ратификации Соглашения для Украины, определенных законодательством Украины, а также установить круг лиц, чьи действия привели к заключению соглашения, что противоречит Конституции Украины".

Она напомнила, что следственным управлением Главной военной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

В указанном производстве исследуются основания и обстоятельства подписания 21 апреля 2010 года соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма (известные как "харьковские соглашения").

Кроме того, прокуратура 19 декабря 2016 года назначила почерковедческую экспертизу.

В случае недопуска следователей они могут инициировать проведение обыска в Министерстве иностранных дел.

Напомним, 21 апреля 2010 года в Харькове тогдашний президент Украины Виктор Янукович и президент РФ Дмитрий Медведев подписали ряд соглашений. Согласно с ними, срок нахождения Черноморского флота на базе в Крыму, который заканчивался в 2017 году, был продлен еще на 25 лет - до 2042 года. В обмен на это Украина получала в том числе скидку на природный газ в размере до 100 долларов за тысячу кубометров.

1 апреля 2014 года в "Газпроме" заявили, что, якобы из-за продолжающихся неплатежей, цена на российский газ для Украины во втором втором квартале вырастет более чем на 100 долларов за тысячу кубических метров.

Уже после оккупации украинского Крыма в марте 2014-го, 31 марта Госдума России единогласно приняла законопроект о денонсации российско-украинских соглашений по Черноморскому флоту, поддержав тем самым соответствующее предложение президента РФ. И 2 апреля президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о прекращении действия Харьковских соглашений.

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