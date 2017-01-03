 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Вторник, 3 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Главная военная прокуратура проверит законность "харьковских соглашений"
время публикации: 22:14
последнее обновление: 22:25
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Главная военная прокуратура проверит законность соглашения о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота России в Крыму

Главная военная прокуратура проверит законность соглашения о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота России в Крыму.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Печерский районный суд Киева 27 декабря своим постановлением разрешил Главной военной прокуратуре изъять в Министерстве иностранных дел оригинал соглашения о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота России в Крыму для проведения экспертизы", - написала она в своем Facebook.

Сарган цитирует решение суда: "У следствия есть достаточные основания полагать, что в указанных документах содержатся сведения, которые могут подтвердить факты нарушения процедур подготовки, принятия, подписания и ратификации Соглашения для Украины, определенных законодательством Украины, а также установить круг лиц, чьи действия привели к заключению соглашения, что противоречит Конституции Украины".

Она напомнила, что следственным управлением Главной военной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

В указанном производстве исследуются основания и обстоятельства подписания 21 апреля 2010 года соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма (известные как "харьковские соглашения").

Кроме того, прокуратура 19 декабря 2016 года назначила почерковедческую экспертизу.

В случае недопуска следователей они могут инициировать проведение обыска в Министерстве иностранных дел.

Напомним, 21 апреля 2010 года в Харькове тогдашний президент Украины Виктор Янукович и президент РФ Дмитрий Медведев подписали ряд соглашений. Согласно с ними, срок нахождения Черноморского флота на базе в Крыму, который заканчивался в 2017 году, был продлен еще на 25 лет - до 2042 года. В обмен на это Украина получала в том числе скидку на природный газ в размере до 100 долларов за тысячу кубометров.

1 апреля 2014 года в "Газпроме" заявили, что, якобы из-за продолжающихся неплатежей, цена на российский газ для Украины во втором втором квартале вырастет более чем на 100 долларов за тысячу кубических метров.

Уже после оккупации украинского Крыма в марте 2014-го, 31 марта Госдума России единогласно приняла законопроект о денонсации российско-украинских соглашений по Черноморскому флоту, поддержав тем самым соответствующее предложение президента РФ. И 2 апреля президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о прекращении действия Харьковских соглашений.

facebook

Cсылки по теме:

Путин похвалился, как по-тихому РФ оккупировала Крым: и без жертв, и без повода
// NEWSru.ua // Украина // 27 октября 2016 г.

Бывший сотрудник МВД Украины рассказал, как плакал, врал и сдавал россиянам Крым
// NEWSru.ua // Украина // 25 апреля 2016 г.

Для оккупации Крыма РФ использовала войска, которые во время Олимпиады находились на Северном Кавказе
// NEWSru.ua // Украина // 22 февраля 2016 г.

Яценюк: Россия предложила Украине скидку на газ, но мы эти "ловушки" знаем
// NEWSru.ua // Экономика // 11 июня 2014 г.

Госдеп США развенчал 10 мифов российской пропаганды о ситуации на востоке Украины
// NEWSru.ua // В мире // 14 апреля 2014 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 23:01
 Чалый объяснил, почему Порошенко не будет на инаугурации Трампа
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 3 января 2017 г.  

Последняя новость – 23:01

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017