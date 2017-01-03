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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 3 января 2017 г.
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В зоне АТО – 32 обстрела. Оккупанты бьют на всех направлениях
время публикации: 08:04
последнее обновление: 11:31
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Оккупанты, используя ПТРК, минометы, гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие, продолжают вести огонь по позициям ВСУ на всех направлениях
Всего за минувшие сутки произошло 32 обстрела
Из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино. Из 82-миллиметровых минометов - Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Широкино, Марьинку, Гнутово и Лебединское

Оккупанты, используя ПТРК, минометы, гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие, продолжают вести огонь по позициям ВСУ на всех направлениях. Всего за минувшие сутки произошло 32 обстрела. Об этом сегодня утром, 3 января, в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

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Из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино. Из 82-миллиметровых минометов - Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Широкино, Марьинку, Гнутово и Лебединское. По Гнутово огонь вел снайпер, у Талаковки боевики стреляли из противотанковых ракетных комплексов.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли Новозвановку, Лобачево и Станицу Луганскую.

На Донецком - Луганское, Северное, Авдеевку, Троицкое и Зайцево.

Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки под Попасной.

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